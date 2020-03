W.Brytania: U szefa BT zdiagnozowano koronawirusa

U dyrektora generalnego BT Philipa Jansena zdiagnozowano koronawirusa cztery dni po tym, jak uczestniczył w spotkaniu z członkiem rządu i szefami innych firm telekomunikacyjnych - poinformował w piątek dziennik "Financial Times".

U 53-letniego Jansena wykryto koronawirusa w czwartek po południu, po czym menadżer poddał się kwarantannie, która ma potrwać do przyszłego tygodnia.

W poniedziałek Jansen wziął udział wspotkaniu w ministerstwie ds. cyfrowych, kultury, mediów i sportu. Podpisano na nim porozumienie pomiędzy rządem w Londynie, a koncernami telekomunikacyjnymi, mające poprawić poziom usług telekomunikacyjnych na obszarach wiejskich Wielkiej Brytanii. W spotkaniu uczestniczył szef resortu Oliver Dowden, dyrektorzy generalni O2, Vodafone UK, Three, a także instytucji handlowych reprezentujących przemysł mobilny.

BT poinformowało w czwartek wieczorem wszystkich uczestników o diagnozie Jansena. Kwarantannie poddał się szef O2 Mark Evans, oraz dyrektor generalny brytyjskiego oddziału Vodafone Nick Jeffery. Na pracę z domu zdecydowało się też wielu wysokich rangą menadżerów, którzy ostatnio mieli kontakt ze swym szefem.

"FT" podkreśla, że w obliczu pandemii sektor telekomunikacyjny musi liczyć się z dużymi przeciążeniami sieci i to w sytuacji, w której wiele osób musi pracować zdalnie, w tym przedstawiciele branży. Po wybuchu epidemii we Włoszech zużycie danych w tym kraju wzrosło o dwie trzecie - wynika z informacji Telecom Italia.

W czwartek akcje BT spadły o 12 proc., a sesję zamknęły na najniższym poziomie od 2009 roku.

Tymczasem władze w Londynie ogłosiły w czwartek, że Wielka Brytania przeszła z fazy powstrzymywania epidemii koronawirusa do jej opóźniania. W Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarło jak dotychczas 10 osób, zaś potwierdzonych przypadków jest 596. Ale, jak powiedział główny doradca naukowy rządu Patrick Vallance, realna liczba zakażonych może sięgać 5-10 tysięcy. Dlatego w ramach nowo ogłoszonych środków testy będą koncentrować się wyłącznie na identyfikacji osób z wirusem przebywających w szpitalu.

W fazie opóźniania główna energia skupiona będzie na tym, by spowolnić epidemię, tak aby jej szczyt nie nakładał się na zwykłą sezonową grypę, co przeciwnym razie mogłoby doprowadzić do niewydolności systemu opieki zdrowotnej, a także aby dać więcej czasu na badania nad szczepionką przeciw wirusowi.

Zalecono, by wszystkie osoby, które wykazują choćby niewielkie symptomy choroby, jak kaszel czy płytki oddech, pozostały w domach przez co najmniej siedem dni. Zalecono także szkołom, aby odwołały wszystkie wyjazdy zagraniczne, zaś osobom w starszym wieku i cierpiącym na inne schorzenia - by zrezygnowały z wycieczek.