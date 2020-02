W Chinach coraz więcej szpitali korzysta z robotów w walce z wirusem

Szpitale w przynajmniej siedmiu prowincjach Chin korzystają z pomocy robotów w walce z koronawirusem. Roboty medyczne są używane do kontaktu z pacjentami, dostarczania im leków, a nawet diagnozowania choroby - informuje Bloomberg.

Z powodu szybko rozprzestrzeniającego się koronawirusa, personel medyczny w Chinach jest przepracowany, a nierzadko zdziesiątkowany. Dlatego też chińskie szpitale postanowiły wykorzystać roboty w roli asystentów medycznych.

Część robotów medycznych ma dostęp do nowoczesnej sieci łączności 5G i wyposażona jest w kamery. To umożliwia komunikację z pacjentami oraz monitorowanie stanu ich zdrowia. Roboty wspomagają również dezynfekcję szpitali i ich sprzątanie, co po pierwsze odciąża personel placówek, a po drugie - jest dla niego bezpieczniejsze.

Z kolei prostsze roboty dostawcze wykorzystywane są do dostarczania leków i środków medycznych pacjentom. W ten sposób leki mogą być w bezpieczny sposób przekazywane np. pacjentom objętym kwarantanną, co zapobiega ewentualnemu rozprzestrzenianiu się wirusa i ogranicza kontakt personelu medycznego z potencjalnymi chorymi.

Jak donosi lokalna prasa, w ubiegłym tygodniu, w szpitalu w mieście Hangzhou, robot zdiagnozował pierwszego pacjenta zakażonego koronawirusem. Roboty pracują m.in. w szpitalach w Wuhan, Szanghaju, Pekinie i Kantonie.

Według najnowszych danych epidemia koronawirusa zabiła już w Chinach 636 osób, a zakażenie wykryto już u ponad 31 tys. Przypadki wirusa odnotowano również w 25 innych krajach; dwie osoby zmarły - jedna na Filipinach, druga w Hongkongu.

Według ekspertów firmy finansowej Huachuang Securities Co. w najbliższej przyszłości w Chinach będzie w użyciu coraz więcej robotów; według danych chińskiego urzędu statystycznego, krajowa produkcja robotów przemysłowych wzrosła w grudniu o 15,3 proc. Specjaliści przewidują równie szybki jej wzrost w bieżącym kwartale.

Jak pisze Bloomberg, zwiększone wykorzystanie robotów do zwalczania epidemii koronawirusa może przyspieszyć drogę Chin do c zapowiadanego wcześniej celu - kraj ten chce stać się jednym z 10 najbardziej zautomatyzowanych na świecie już do końca tego roku.