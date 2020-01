Największy na świecie rynek motoryzacyjny notuje pokaźne spadki

W 2019 r. sprzedaż nowych samochodów w Chinach spadła drugi raz z rzędu - podał serwis Automotive News. Największy na świecie rynek motoryzacyjny po raz pierwszy odnotował również spadek popytu na zelektryfikowane modele.

Jak zauważył serwis, drugi rok spadków sprzedaży pojazdów w Chinach to wynik spowalniającej gospodarki i przedłużających się konfliktów handlowych kraju ze Stanami Zjednoczonymi.

Dostawy nowych samochodów spadły w ubiegłym roku o 8,2 proc. do niespełna 25,8 mln egzemplarzy - wynika z danych chińskiego stowarzyszenia producentów pojazdów CAAM (ang. China Association of Automobile Manufacturers). Przedłużające się pogorszenie koniunktury negatywnie odbiło się również na popycie na małe samochody dostawcze, który skurczył się o 9,6 proc. do 21,5 mln. O 1,1 proc. do 4,3 mln sztuk spadła w 2019 r. także sprzedaż pojazdów komercyjnych, takich jak autobusy i ciężarówki.

Jak podkreślają przedstawiciele CAAM, po 28 latach Chiny odeszły od etapu szybkiego rozwoju i muszą zaakceptować wolniejsze tempo wzrostu.

W wyniku obcięcia dotacji w czerwcu 2019 r. chiński rynek po raz pierwszy odnotował także spadek popytu na pojazdy zelektryfikowane. Po redukcji państwowego dofinansowania w ubiegłym roku do chińskich klientów trafiło niespełna 1,2 mln hybryd i samochodów z napędem w pełni elektrycznym, o 4 proc. mniej niż w 2018 r.

Jak podał Automotive News, w 2019 r. w Chinach dostarczono około 972 tys. pojazdów elektrycznych (spadek o 1,2 proc. rok do roku) oraz około 232 tys. hybryd typu plug-in (spadek o 15 proc.).

CAAM w grudniu prognozowało, że ze względu na światowe spowolnienie gospodarcze popyt na nowe samochody w 2020 r. prawdopodobnie spadnie o kolejne 2 proc.

Serwis podkreślił, że po tym jak w 2019 r. producenci motoryzacyjni musieli zdecydować się na ograniczanie produkcji, zamykanie fabryk i redukcję zatrudnienia, obecnie ostrożnie podchodzą do swoich prognoz. Chińskie koncerny takie jak Geely i Chongqing Changan Automobile oczekują, że bardziej zacięta konkurencja wyeliminuje z rynku słabszych graczy.

Niemiecka Grupa Volkswagena, która dzięki crossoverom i SUV-om odnotowała tylko 1,1-proc. spadek sprzedaży w pierwszych 11 miesiącach 2019 r., spodziewa się, że w następnych pięciu latach chiński rynek będzie rósł w stosunkowo wolnym tempie - przypomniał Automotive News.