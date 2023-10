W Chinach otwarto największe na świecie Muzeum Science Fiction. Jego projekt współtworzyła Polka

Ma kształt siedmioramiennej gwiazdy i z oddali wygląda jak statek kosmiczny, który wylądował na powierzchni jeziora. Ale niezwykła bryła budynku Muzeum Science Fiction w Chengdu to tylko jeden z powodów, dla których powinni tu przyjechać miłośnicy fantastyki z całego świata. Warto podkreślić, że placówka ma też polski akcent. Jedną z dwojga architektów odpowiedzialnych za stworzenie projektu tej budowli była Polka Magda Smolińska.

Raz przypomina kosmiczny statek, raz chmurę, a jeszcze innym razem skrzące się metalicznie górskie zbocza. "Z każdej perspektywy ten budynek będzie wyglądał inaczej, ale zawsze nietypowo lub nieoczekiwanie" - powiedział w rozmowie z CNN Paulo Flores z pracowni Zaha Hadid Architects, która zaprojektowała muzeum. Jednak jeszcze bardziej zdumiewający niż sam projekt jest czas i sposób jego realizacji. Ten niezwykły budynek, trzykrotnie większy niż opera w Sydney, powstał w zaledwie rok. Miał być gotowy, by ugościć tegoroczną 81. Światową Konwencję Science Fiction, tak zwany Worldcon. Impreza odbyła się zgodnie z planem w dniach 18-22 października.

Jak mówi Paulo Flores, to, że liczący 59 tysięcy metrów kwadratowych, skomplikowany obiekt powstał w zaledwie 12 miesięcy było to możliwe dzięki wykorzystaniu iście fantastycznych technologii. "Science fiction zawsze była bardzo ważnym źródłem inspiracji dla naszych projektów, była tym krokiem naprzód, który pozwalał przyjrzeć się, czym jest obecnie technologia i w którą stronę może ewoluować. Chcemy być częścią tego ruchu, którego celem jest tworzenie przyszłości - nie tylko wizualnej, lecz także technologicznej - mówi projektant.

Dla londyńskiego studia założonego przez nieżyjącą już słynną architektkę Zahę Hadid, wykorzystanie do projektowania najnowszych technologii nie jest pierwszyzną. Pracownia była pionierką cyfrowego projektowania, a nowe narzędzia umożliwiły jej tworzenie dynamicznych, futurystycznych budynków. "Tego typu geometrie możemy projektować wyłącznie za pomocą oprogramowania do modelowania wielokątowego, które tworzy trójwymiarową symulację budynku" - tłumaczy Paulo Flores. W tym wypadku technologia była kluczem nie tylko do stworzenia ambitnego projektu, lecz także jego szybkiej realizacji. Zaledwie dwa tygodnie po wyłonieniu zwycięskiego projektu rozpoczęto budowę. Prace projektowe i budowlane trwały jednocześnie. Jedną z dwojga architektów projektu była Polka - Magda Smolińska.

Dzięki zastosowaniu różnorodnych programów do projektowania, w tym do modelowania cyfrowego, zespołowi udało się przyspieszyć harmonogram i sprawić, że wszyscy - od architektów, przez producentów materiałów, po pracowników budowlanych - mogli pracować w tym samym czasie. Jak twierdzi drugi z dyrektorów projektu, Satoshi Ohashi, równoległe prowadzenie prac budowlanych i projektowych nie mogłyby zostać zrealizowane bez tych nowych narzędzi. Dodaje też, że analiza modelowania cyfrowego pozwoliła zoptymalizować konstrukcję budynku pod kątem klimatu Chengdu. Analizując parametry pogodowe i środowiskowe, oprogramowanie podejmowało decyzje dotyczące wielkości i kąta nachylenia dachu, aby chronić wnętrza przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Aby zminimalizować wpływ eksploatacji tego ogromnego budynku na środowisko wyposażono go w rozmaite ekologiczne technologie, jak panele fotowoltaiczne na dachu, które dostarczają energii elektrycznej, czy świetliki i szklane elewacje, by zmniejszyć zapotrzebowanie na sztuczne światło w ciągu dnia. Aby maksymalnie skrócić czas budowy, projektanci musieli w jak największym stopniu bazować na dostępnych na miejscu materiałach, a także maksymalnie uprościć proces budowy. Stworzono na przykład modułowy system paneli aluminiowych, który pozwolił uzyskać gładkie i "bezszwowe" krzywizny dachu, a jednocześnie był łatwy do wyprodukowana w fabryce.

Muzeum zostało otwarte zgodnie z harmonogramem, aby gościć inaugurację po raz pierwszy odbywającego się w Chinach Worldconu. Dave McCarty, wiceprezes Chengdu Worldcon i od dwudziestu lat organizator konwencji stwierdził, że muzeum to zdecydowanie najlepszy obiekt, w jakim kiedykolwiek organizowano to wydarzenie. Teraz właściciele obiektu chcą, by stał się on kultowym miejscem dla branży science fiction. Chengdu jest na tej mapie obecne już od 1979 roku jako kolebka "Science Fiction World", jednego z najpopularniejszych magazynów science-fiction na świecie. Teraz ma się stać światową stolicą science fiction. Może w tym pomóc fakt, że muzeum jest częścią większego projektu "Miasto Przyszłości". Tuż obok na powierzchni 4,6 kilometra kwadratowego ma powstać Miasto Nauki i Technologii Przyszłości Chengdu skupiające uczelnie, laboratoria i biurowce. (PAP Life)

Materiały graficzne dostępne w serwisie prasowym Zaha Hadid Architects: https://www.zaha-hadid.com/architecture/chengdu-science-fiction-museum/