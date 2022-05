W Chinach przyznano pierwsze licencje na autonomiczne taksówki

Po wielu testach chińskie władze przyznały pierwsze licencje na autonomiczne taksówki. Pojazdy rodzimych firm bez kierowców będą obsługiwać klientów w Pekinie i Guangzhou (Kantonie). Póki co możliwość świadczenia usług jest ograniczona, jednak zaangażowane przedsiębiorstwa widzą potencjał dużych zysków na rodzącym się rynku.

Przyznanie licencji na prowadzenie działalności w stołecznym Pekinie to duży sukces firm. Z drugiej strony wydanie pozwoleń to też jednoznaczny dowód na poparcie władz dla takich rozwiązań.

Łączą się z tym także dodatkowe ryzyka. Dla przykładu, wypadek z udziałem samochodu bez kierowcy w stolicy potencjalnie ma dużo większy rozgłos niż w miastach prowincjonalnych. Dlatego też Baidu i Pony.ai otrzymały zgodę na wypuszczenie na ulice łącznie tylko 14 autonomicznych taksówek, a obszar ich działalności jest ograniczony do ok. 60 km2 w podmiejskiej dzielnicy Yizhuang. Do tego w każdym pojeździe musi przebywać “inspektor ds. bezpieczeństwa”. Podczas wcześniejszych testów kierowca musiał na wszelki wypadek siedzieć za kierownicą. Obecnie nie jest to wymagane.

W porównaniu z USA chińskie kierownictwo jest dość ostrożne.W Kaliforni władze stanowe zgodziły się, by na ulice wyjechały całkowicie autonomiczne pojazdy nienadzorowane bezpośrednio przez człowieka.

Władze Guangzhou nie są już tak zachowawcze. Pony.ai dostało licencję na świadczenie usług przez sto taksówek bez kierowców. Również zasięg działalności jest dużo większy i obejmuje powierzchnię aż 800 km2, do tego w dzielnicy Nansha. To rejon obejmujący port i Nansha Technology Development Zone, krótko mówiąc gospodarcze i technologiczne serce miasta. Jednak i tutaj w pojeździe musi przebywać człowiek zdolny do przejęcia kontroli w sytuacji kryzysowej. Ma to być jednak rozwiązanie czasowe.

Kolejne ograniczenie dotyczy godzin pracy. Klienci mogą zamówić autonomiczną taksówkę przy pomocy aplikacji PonyPilot+ między godziną 8:30 a 22:30.

Mimo wszystkich ograniczeń wypuszczenie autonomicznych taksówek na ulice Pekinu i Guangzhou to duży krok naprzód w rozwoju branży ważnej dla chińskich władz. To również pole do ekspansji dla koncernów technologicznych poddanych w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy coraz to nowym ograniczeniom. Baidu, znany przede wszystkim jako wyszukiwarka, stracił duże pieniądze wskutek regulacji rządu dotyczących branży korepetycji szkolnych i gier wideo. Partnerstwo z będącą własnością państwa BAIC Group i wspólne prace nad systemem operacyjnym dla pojazdów autonomicznych to nowe pole działalności, które może zastąpić w części zyski utracone w skutek ostatnich ograniczeń.

Z kolei Pony.ai to startup od samego początku specjalizujący się w samochodach bez kierowcy. Firma ma wsparcie Toyoty i jest obecna również Dolinie Krzemowej.

Niektóre chińskie firmy podchodzą do branży pojazdów autonomicznych w bardzo kompleksowy sposób. Koncern motoryzacyjny Geely pracuje nie tylko nad samochodami elektrycznymi i bez kierowców, ale rozwija też własny system nawigacji satelitarnej.

