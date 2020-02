W Chinach rośnie liczba pobrań aplikacji mobilnych, co eksperci rynku przypisują epidemii koronawirusa, która sprawiła, że dziesiątki milionów osób zostały zmuszone do pozostania w domach - podaje w czwartek dziennik "Financial Times".

W tygodniu, który rozpoczął się 2 lutego, z chińskiej wersji sklepu z oprogramowaniem na urządzenia Apple'a pobrano aplikacje ponad 222 mln razy - wynika z danych firmy analitycznej AppAnnie, cytowanych przez brytyjski dziennik.

W ciągu dwóch tygodni lutego średnia liczba pobrań aplikacji wzrosła o 40 proc. w stosunku do całego roku 2019. Według "FT", statystyki te zbiegają się w czasie z rozwojem epidemii koronawirusa, który zabił już ponad dwa tysiące chorych.

Największy wzrost pobrań odnotowano w przypadku gier mobilnych. Na drugim miejscu uplasowały się programy edukacyjne, dalej zaś - rozrywkowe. Na czwartym miejscu w rankingu według "FT" znalazły się aplikacje do obróbki zdjęć i nagrań wideo, na ostatnim zaś - oprogramowanie biznesowe.

W związku z epidemią szkoły w wielu dużych chińskich miastach pozostają nieczynne od obchodów chińskiego nowego roku i sytuacja ta w najbliższych tygodniach raczej nie ulegnie zmianie - odnotowuje gazeta i zwraca uwagę, że taki stan rzeczy tłumaczy wzrost popularności aplikacji edukacyjnych.

Większa liczba pobrań gier mobilnych przełożyła się już na poprawę sytuacji finansowej największych graczy chińskiego rynku mobilnego. Cena akcji Tencentu osiągnęła wysokość, której nie notowano w ciągu ostatnich dwudziestu miesięcy, a kapitalizacja rynkowa koncernu wyceniana jest obecnie na ponad 500 mld USD.