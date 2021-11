W Chinach wyłączają kultową "strzelankę". Polityka uderza w gry

Fortress Night, chińska wersja popularnej sieciowej strzelanki Fortnite, zostanie wyłączona 15 listopada. Epic Games, do którego należy gra, nie podał powodu swojej decyzji. Poinformowano tylko, że gra była dostępna w Chinach w wersji testowej. Nieoficjalnie może chodzić o naciski chińskich władz, które wytoczyły działa przeciwko grom online.

- Yahoo pozostaje oddany prawom naszych użytkowników oraz darmowemu i otwartemu internetowi - powiedział we wtorek (2 listopada) rzecznik Yahoo agencji Reuters.Yahoo podąża w ten sposób za Linkedinem, który został wycofany z Chin w zeszłym miesiącu. Decyzja Microsoftu oznaczała wyjście ostatniej dużej amerykańskiej sieci społecznościowej z tego kraju. Firma stwierdziła, że ​​do tego ruchu przyczyniły się „wymagające środowisko operacyjne i większe wymagania dotyczące zgodności w Chinach”.Czytaj także: Y ahoo ostatecznie wycofało się z Chin. Ma dość Niektórzy analitycy uważają, że konsekwencje dla branży gier będą poważne, ponieważ ograniczenia dla osób poniżej 18. roku życia mogą powstrzymać powstawanie nawyków, a to może to wpłynąć na przyszłe przychody chińskich gigantów technologicznych. Próbkę mieliśmy, gdy wkrótce po ogłoszeniu przez rząd kampanii przeciwko grom akcje notowanej na giełdzie w Amsterdamie spółki Prosus, posiadającej 29 procent udziałów w Tencencie, spadły o 1,45 proc. Ucierpiały także takie firmy jak Ubisoft i Embracer Group.Inni analitycy uważają, że długoterminowe skutki będą jednak nieduże. Biorąc pod uwagę, że poprzednie ograniczenia limitowały już czas gry dla nieletnich, wpływ nowych może być niewielki.Z 720 mln graczy w Chinach około 110 mln z nich ma mniej niż 18 lat. Tencent ujawnił, że chińscy gracze poniżej 16 roku życia przynoszą firmie tylko 2,6 procent dochodów. Straty finansowe mogą być więc mniejsze niż oczekiwano.W pierwszej połowie 2021 r. łączna sprzedaż gier w Chinach miała wartość ponad 150 mld juanów (32 mld dolarów).Czytaj także: Chiny blisko uruchomienia stacji kosmicznej