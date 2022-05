W cyberbezpieczeństwie nie czas na "zabawki"

Na jeden obiekt klasy elektrownia w ciągu minuty przeprowadzanych jest 4 tys. prób ataków. Z tego około 300-400 to ataki kierowane, co wskazuje, że ktoś wybrał cel - mówi Andrzej Cieślak, prezes firmy Dynacon. Bezpieczeństwo systemów przemysłowych było jednym z głównych tematów poruszanych we wtorek podczas konferencji Cybersec 2022 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Andrzej Cieślak jest członkiem licznych grup doradczych i zespołów roboczych ds. cyberbezpieczeństwa instytucji publicznych, w tym przy Pełnomocniku Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

Jego zdaniem, między firmami zajmującymi się cyberbezpieczeństwem nie powinno być konkurencji, powinna być współpraca. Tworzenie wspólnych baz danych, wymiana informacji, tak jak jest u naukowców, to dziś konieczność i podstawa bezpieczeństwa cybernetycznego. Podobnie jak solidny warsztat informatyczny, a nie korzystanie z cyfrowych "zabawek".

