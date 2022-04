W czwartek - Dzień Otwarty na uczelniach i wydziałach technicznych

Inspiracje do studiowania kierunków technologicznych będą mogły znaleźć uczennice i uczniowie ostatnich klas liceów i techników - uczestnicy Ogólnopolskiego Dnia Otwartego (nie tylko) dla Dziewczyn. Akcja odbędzie się w czwartek w ramach kampanii Dziewczyny na Politechniki / Dziewczyny do Ścisłych.

W tegorocznym Dniu Otwartym (nie tylko) Dla Dziewczyn uczestniczy 21 uczelni technicznych z całej Polski. Szczegółowy program wydarzeń można znaleźć na stronie http://www.dziewczynynapolitechniki.pl

W ramach tego dnia swoje laboratoria otworzą wybrane uczelnie techniczne i uniwersyteckie wydziały ścisłe. Na Politechnice Łódzkiej odbędą się warsztaty, prowadzone m.in. przez pracowników Biura Karier PŁ i studentki z kół naukowych. Politechnika Częstochowska organizuje tradycyjny Bieg w Kasku (godz. 12.00) i zajęcia w laboratoriach. Na Uniwersytecie Gdańskim otworzy się i zamknie wraz z uczestnikami Escape Room, w którym zmierzyć się będzie trzeba z zadaniami z matematyki, fizyki i informatyki.

Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni zaplanowano wykłady i spotkania ze studentkami i wykładowczyniami oraz akcje promujące zdrowy tryb życia. W planetarium na Uniwersytecie w Białymstoku odbędzie się seans 3D filmu "Na skrzydłach marzeń" i wycieczkę po Instytucie Informatyki pod hasłem "Odkoduj marzenia".

Transmisję online będzie można śledzić na fanpage'u Perspektywy Women in Tech (start o godz. 12.00). Zdalnie będzie można posłuchać historii studentek i absolwentek kierunków technicznych i ścisłych, a także wspomnień, które przedstawią m.in. prof. Jan Krysiński, b. rektor Politechniki Łódzkiej, b. przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i prof. Maria Nowicka-Skowron, b. rektorka Politechniki Częstochowskiej, jedyna w tamtych czasach kobieta w Polsce wybrana na rektora uczelni technicznej i pierwsza kobieta pełniąca tę funkcję na PCz.

Z ideą akcji skierowanej do kobiet - i mającej zachęcić je do wejścia do świata nowoczesnych technologii - wystąpiła 15 lat temu Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" razem z Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Pionierski projekt pod nazwą Dziewczyny na Politechniki, w pierwszym roku akcji został uruchomiony tylko na Politechnice Łódzkiej. Z czasem zagościł na wielu innych uczelniach technicznych i na uniwersyteckich wydziałach ścisłych. Jak podkreśla w informacji prasowej Fundacja "Perspektywy", statystyki wskazują na znaczny przyrost liczby studiujących kierunki techniczne i ścisłe dziewczyn.

W ramach akcji, jak co roku, opublikowany też zostanie raport "Kobiety na Politechnikach" przygotowany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" wspólnie z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji.