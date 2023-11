W czwartek wyniesienie na orbitę satelity Intuition-1

Stworzony w Gliwicach satelita Intuition-1, wraz z zaawansowanym komputerem pokładowym Antelope, będzie wyniesiony na orbitę w najbliższy czwartek, 9 listopada.

Tę informację przekazała firma KP Labs, której inżynierowie zbudowali i wyposażyli satelitę. Prace nad nim trwały pięć lat.

Misja wprowadzi na orbitę kilkadziesiąt mikrosatelitów, w tym obiekt z Gliwic

Satelita obserwacyjny i komputer pokładowy Antelope zostaną wprowadzone na orbitę na pokładzie rakiety Falcon 9 firmy SpaceX, w ramach misji Transporter-9. Misja ta wprowadzi na orbitę kilkadziesiąt mikrosatelitów, w tym obiekt z Gliwic. Miejscem startu będzie amerykańska Baza Sił Powietrznych Vandenberg w Kalifornii.

Od godziny 18.55 wydarzenie będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube To Jakiś Kosmos! (https://bit.ly/start-intuition) oraz na kanale We Need More Space. Przewidziano relację z wystrzelania satelity oraz demonstrację działania na orbicie komputera pokładowego, a także rozmowy z ekspertami. Wystrzelenie satelity zaplanowano na godzinę 19.47 polskiego czasu.

Intuition-1 to satelita z instrumentem hiperspektralnym, czyli optycznym, służącym do obserwacji Ziemi

Jego zadaniem jest mapowanie powierzchni Ziemi w celu wykonywania zaprogramowanych funkcji - na przykład znajdowania makroelementów w glebie: potasu, fosforu, magnezu oraz badania PH gleby. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom i komputerowi o dużej mocy, wszystkie niezbędne obliczenia będą wykonywane w kosmosie, na pokładzie satelity. Analiza zebranych danych już na orbicie oznacza znacznie mniejsze koszty operacyjne.

Przetwarzanie danych odbywa się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, na której opiera się 80 proc. algorytmów - w efekcie wnioskowanie ma być precyzyjne i samodzielne, a na Ziemię nie trafią olbrzymie ilości zebranych danych, lecz jedynie wyciągnięte na ich podstawie wnioski.

Satelita wesprze rozwój w wielu dziedzinach - od rolnictwa poprzez badania środowiska po analizę wylesiania. Dysponuje on jednostką przetwarzania danych Leopard DPU, potrafiącą przetwarzać nawet trzy biliony operacji na sekundę.

Docelowo dzięki danym przetwarzanym na pokładzie Intuition-1 będzie można interpretować stan roślin i lasów

Ttworzyć mapy gleb, prognozować plony, planować zalesianie czy monitorować zmiany w środowisku naturalnym - np. tworząc mapy zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby, analizować i zarządzać gospodarką gruntami. Pierwsze dane trafią na Ziemię po kalibracji sprzętu w kosmosie.

Intuition-1 to satelita klasy 6U, w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 10x20x30 cm, waży ok. 12 kg. Jak informowano przed rokiem, jego stworzenie pochłonęło ok. 20 mln zł, z czego ok. 13 mln zł to dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.