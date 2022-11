W Detroit drogi będą ładować e-samochody już w przyszłym roku

Pierwsze dwa odcinki drogi, która będzie indukcyjnie ładowała baterie przejeżdżających po niej aut, mają zostać uruchomione w Detroit do końca 2023 roku. Będzie to pierwszy bezprzewodowy elektryczny system drogowy (ERS) w USA.

Indukcyjne ładowanie samochodów prądem z drogi

O projekcie budowy w Detroit systemu bezprzewodowego ładowania aut elektrycznych poinformował serwis "Eco Watch". Z jego doniesień wynika, że prąd z drogi będą mogły pobierać pojazdy wyposażone w specjalny bezstykowy odbiornik. W jezdni będą osadzone cewki, które wytwarzać będą pole elektromagnetyczne. Wspomniane odbiorniki umieszczone pod pojazdami przetwarzą je na energię elektryczną, która będzie magazynowana w akumulatorze samochodu. W ten sposób ładować można pojazdy zarówno w ruchu, jak i podczas postoju.

"Jesteśmy stolicą motoryzacji i nieustannie rozwijamy technologię" - powiedziała mówi Michele Mueller, szefowa projektu w Departamencie Transportu stanu Michigan, w rozmowie z serwisem Fast Company.

Plany dróg ładujących e-samochody znane już od ponad roku

Plany stworzenia pilotażowego systemu indukcyjnego ładowania pojazdów ujawniła we wrześniu ubiegłego roku gubernator stanu Michigan Gretchen Whitmer. Teraz ten pomysł zyskał konkretny wymiar, bo władze tego stanu zawarły z firmą Electreon pięcioletnią umowę na wdrożenie w większej skali i zarządzania ERS. Wiceprezes tej firmy, Stefan Tongur, wyjaśnił, że zastosowana technologia indukcyjna nie pozwala na razie na ładowanie tak szybkie jak tradycyjne, przewodowe ładowarki, ale za to może zapewnić bardziej ciągłe i bezobsługowe ładowanie, np. autobusów lub taksówek na przystankach albo postojach. Oznaczałoby to skrócenie lub może nawet rezygnację z postojów wyłącznie w celu naładowania akumulatora.

Z czasem technologia indukcyjna może zwiększyć zasięg akumulatorów i ułatwić elektryfikację większych pojazdów użytkowych, bo nie trzeba będzie instalować w nich tak dużych i kosztownych akumulatorów jak teraz. Zamiast płacić 150 tys. dolarów za akumulatory do vana kursującego na dłuższych trasach, wystarczy zamontować takie za 15 tys. dolarów, które będą się doładowywać w czasie jazdy.

Droga zapyta, czy chcesz ładować samochód podczas jazdy

Testy pilotażowe ERS będą bezpłatne, a po wdrożeniu system będzie łączyć się z pojazdami lub smartfonami kierowców, którzy zaakceptują lub odrzucą możliwość ładowania. Jeśli będą chcieli doładować akumulator, zostanie im naliczona opłata za każdy kilowat pobranej energii, podobnie jak w istniejących już stacjach ładowania.

Podczas testów Departament Transportu stanu Michigan i Electreon będą analizować korzyści i obciążenia związane z eksploatacją ERS. Kluczowe wydaje się dodatkowe obciążenie sieci energetycznej i koszty zastosowania tej technologii na szerszą skalę. Jednak rozwój ERS jest wpisany w strategię elektryfikacji stanu do 2045 r. Monitorowany będzie też wpływ dostępności ERS na jakość powietrza i redukcję zanieczyszczeń.

W nieodległej przyszłości podobne projekty mają być testowane w innych stanach, m.in. na Florydzie, w Indianie, Pensylwanii i Utah. Na początku tego roku firma Electreon z powodzeniem wdrożyła technologię ładowania bezprzewodowego w Brescii we Włoszech i ogłosiła, że jej system ERS jest gotowy do wprowadzenia na skalę komercyjną. Stan Michigan rozważa pełną elektryfikację floty pojazdów publicznych do 2030 roku.