W Dubaju stanie pierwszy na świecie meczet wydrukowany w technologii 3D

Druk 3D coraz częściej wykorzystywany jest w budownictwie - od domów po mosty. Do tej pory nie powstał jednak w tej technologii żaden budynek sakralny. Wkrótce to się zmieni. Jak informuje CNN, pierwszy na świecie meczet wydrukowany w 3D zostanie postawiony w Dubaju. Budowa ruszy pod koniec tego roku i ma zostać ukończona w pierwszym kwartale 2025 roku.

"Zdecydowaliśmy się na wydrukowanie meczetu w 3D, bo jest to nowa i innowacyjna technologia, która pozwoli zaoszczędzić czas i zasoby w porównaniu z tradycyjnymi metodami budowania" - powiedział główny inżynier w Departamencie Spraw Islamskich i Działalności Charytatywnej rządu Dubaju (IACAD), Ali Mohammad Alhalyan Alsuwaidi. Budynek zostanie wykonany z mieszanki betonowej. Według planów budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku. Świątynia ma zostać otwarta na początku 2025.

Budowanie w technologii druku 3D wymaga ogromnych drukarek. Urządzenia programuje się na podstawie projektu architektonicznego, a następnie dysze drukarki tworzą strukturę budynku, nanosząc jedna na drugą kolejne warstwy materiału konstrukcyjnego. Zdecydowana większość tego typu budynków jest wykonana z betonu, ale możliwe jest też użycie innych materiałów, np. gliny.

Dubaj ma ambicje zostać światową stolicą druku 3D. Już w 2018 roku władze tego emiratu wprowadziły "strategię druku 3D", zgodnie z którą do 2030 roku 25 proc. nowych budynków zostanie wybudowanych w tej technologii. Do 2019 roku największą na świecie konstrukcją wydrukowaną w 3D był budynek Dubai Municipality o wysokości 9,5 metra i powierzchni 640 metrów kwadratowych. Tam także powstały pierwsze na świecie biuro i laboratorium badawcze dronów.

Zalety tej innowacyjnej technologii - zwłaszcza oszczędność czasu i materiału oraz łatwość powielania projektu - sprawiają, że druk 3D wykorzystywany jest nie tylko do budowy najbardziej spektakularnych i prestiżowych obiektów. Technologia ta sprawdza się doskonale tam, gdzie trzeba szybko postawić wiele podobnych budynków, a nawet całe dzielnice. Tak powstały m.in. mieszkania dla uchodźców w Jordanii i bezdomnych w Austin w Teksasie, wojskowe centrum szkoleniowe Camp Swift w Teksasie czy dzielnica New Story w Tabasco w Meksyku.

"W nadchodzących dziesięcioleciach trzeba wykonać ogromną ilość prac budowlanych przy jednoczesnym braku wykwalifikowanych pracowników, transformacji energetycznej i konieczności uczynienia branży bardziej zrównoważoną. Cyfrowe projektowanie i budowa pozwolą zaoszczędzić czas, zmniejszyć koszty budowy i ewentualnych awarii, rozwiążą problem braku pracowników i skłonią nas do optymalizacji projektów pod kątem zrównoważonego rozwoju" - powiedział CNN dziekan Wydziału Środowiska Budowlanego Politechniki w Eindhoven w Holandii, Theo Salet. Ale jak dodaje, tak spektakularny projekt, jakim jest wydrukowanie w 3D meczetu, będzie dla architektów i wykonawców ogromnym wyzwaniem. "To zadanie na nieznaną jeszcze skalę. Druk 3D bez wątpienia się sprawdzi, ale to, co obiecają wyrenderowane rysunki, musi być wykonalne w praktyce. Projekt o takiej skali i ambicjach to wielka lekcja. Powinien więc mieć przestrzeń na ewentualne błędy i ich korektę - twierdzi Salet. (PAP Life)

