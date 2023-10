W europejskim kraju odkryto kluczowe minerały. Rośnie szansa na uniezależnienie się od Chin

Fińskie przedsiębiorstwo z Grupy Minerals odkryło w swoim złożu Sokli dwa minerały ziem rzadkich. To odkrycie może odegrać kluczową rolę w poprawie samowystarczalności Europy w zakresie kluczowych metali akumulatorowych - poinformował Bloomberg.

Kukharenkoit i kordylit - dwa minerały ziem rzadkich - były wcześniej znane naukowcom, ale nigdy nie zostały znalezione w kraju nordyckim. Oba minerały zidentyfikowano w złożu Sokli należącym do fińskiej Grupy Minerals, na podstawie wykresu występowania pierwiastków ziem rzadkich w tym miejscu - podała firma w poniedziałkowym oświadczeniu.

Finlandia staje się kluczowym ośrodkiem wydobycia i przetwarzania metali akumulatorowych. Sokli to największe na świecie złoże karbonatytów, które może wyprodukować co najmniej 10 proc. ilości pierwiastków ziem rzadkich potrzebnych rocznie w Europie do produkcji magnesów trwałych – twierdzi Grupa Minerals.