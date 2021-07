W europejskim wyścigu e-commerce Polska wypada bardzo dobrze

Do 2025 r. w Europie powstanie ok. 28 mln mkw. dodatkowej powierzchni logistycznej w związku z rozwojem sektora e-commerce. W Polsce udział sprzedaży internetowej do 2025 r. obejmie nawet 20 proc. całego wolumenu - wynika z opublikowanej we wtorek analizy firmy CBRE.

Według CBRE sprzedaż e-commerce w Europie w latach 2020-2025 wzrośnie o 298 mld dol. "To wygeneruje zapotrzebowanie na dodatkowe ok. 28 mln mkw powierzchni logistycznej" - oszacowała firma w swojej analizie.

Jak zaznaczyła, Polska w europejskim wyścigu e-commerce wypada bardzo dobrze. W kraju rośnie udział sprzedaży internetowej, która do 2025 r. obejmie nawet do 20 proc. całkowitego wolumenu - napisano. Polska wyprzedzi tym samym m.in. Szwecję, Francję czy Hiszpanię. Obecnie nad Wisłą buduje się 2,5 mln mkw powierzchni logistycznej - dodano.

Jak czytamy w analizie, w ciągu ostatnich pięciu lat całkowita sprzedaż e-commerce w Europie wzrosła o 150 proc. Sprzedaż online urosła z 7 proc. całego rynku w 2015 r. do 13 proc. w 2020 r.

"Rynek europejski jest stosunkowo spolaryzowany pod względem penetracji e-commerce" - napisano. "Są takie kraje jak Wlk. Brytania czy Holandia, gdzie rozwój handlu elektronicznego jest bardzo dynamiczny. Natomiast takie rynki jak Portugalia, Włochy czy Hiszpania są mniej ugruntowane" - wskazano.

Według ekspertów CBRE czynnikami determinującymi rozwój handlu elektronicznego są m.in. populacja zamieszkująca miasta, zatrudnienie w usługach, kompetencje cyfrowe społeczeństwa, popularność płatności zdalnych, a także infrastruktura transportowa czy obecność dominujących graczy na rynku e-commerce.

Biorąc pod uwagę te czynniki, firma oszacowała, jak w latach 2020-2025 będzie rozwijał się handel elektroniczny.

Według analityków liderem będzie Wielka Brytania. W ciągu pięciu lat udział sprzedaży online w całości wolumenu wzrośnie z ok. 25 proc. w 2020 r. do poziomu ok. 32 proc. w 2025 r.

"Na kolejnym miejscu znajduje się Holandia, gdzie aktualny 17 proc. udział handlu elektronicznego wzrośnie aż do 26 proc. w 2025 r." - czytamy. Nieco mniejszy wzrost prognozowany jest w Czechach - z ok. 15 proc. w 2020 r. do ok. 20 proc. w 2025 r.

Niemcy oraz Polska znalazły się, według CBRE, poza pierwszą trójką najszybciej rozwijających się segmentów e-commerce. "W obu tych krajach z poziomu ok. 15 proc. udziału handlu elektronicznego we wszystkich transakcjach wzrośnie on do ok. 20 proc." - napisano w analizie. "Oznacza to, że jedną piątą wolumenu handlowego stanowić będą transakcje dokonywane w internecie".

Szefowa działu powierzchni magazynowych i logistyki w CBRE Beata Hryniewska oceniła, że "Polska jest jednym z liderów rozwoju e-commerce". Jej zdaniem "to pochodna wielu czynników", a "Polska jest jednym z najbardziej rozwiniętych krajów, jeżeli chodzi o płatności mobilne".

Jak wskazała specjalistka, "mamy też rozwiniętą infrastrukturę, a położenie w centrum Europy działa tylko na naszą korzyść". Według Hryniewskiej "kompetencje cyfrowe Polaków i dostęp do sieci też są na wysokim poziomie, co powoduje, że sektor będzie mocno rósł, a wraz z nim powierzchnia logistyczna, której buduje się rekordowo dużo".