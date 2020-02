W Europie powstanie strona internetowa dla służb wywiadowczych

23 kraje, w tym Wielka Brytania i część UE, postanowiły powołać od marca wspólną platformę internetową dla organów wywiadowczych. Strona ma pomóc służbom m.in. w porównywaniu informacji na temat międzynarodowych śledztw, np. ws. terroryzmu - pisze Politico.

Decyzja o powołaniu platformy Intelligence College Europe (ICE) zapadła w Zagrzebiu. Strona ma służyć wywiadowcom nie tyle w wymienianiu się gromadzonymi przez służby danymi, co porównywaniu informacji na temat toczących śledztw, zwłaszcza, gdy prowadzone sprawy zahaczają o kilka krajów. Chodzi tu np. o badanie środowiska ekstremistów muzułmańskich, grup skrajnie prawicowych czy działania dotyczące cyberprzestępczości.

Jak informuje Politico, dostęp do platformy mają mieć także europejscy legislatorzy, w tym m.in. wysocy urzędnicy Komisji Europejskiej czy europosłowie, którzy będą potrzebowali wiedzy na temat działania służb wywiadowczych.

ICE ma rozpocząć działalność w marcu i spotykać się dwa lub trzy razy do roku. Nie będzie to oficjalna instytucja, forum nie będzie też posiadało jednej siedziby. Zamiast tego państwa zaangażowane w projekt postanowiły po kolei organizować u siebie spotkania. Seminaria mają gromadzić m.in. międzynarodowych ekspertów od spraw bezpieczeństwa, przedstawicieli służb wywiadowczych, nauczycieli akademickich oraz przedstawicieli biznesu i służyć wymianie doświadczeń, które mogłyby usprawnić pracę organów wywiadowczych w Europie.

W inicjatywę od początku zaangażowały się 23 państwa, w tym Wielka Brytania i kraje UE. Kolejne, w tym Polska i Grecja, mają dołączyć do tego grona po uporaniu się ze sprawami biurokratycznymi. Jak twierdzą informatorzy Politico, łącznie udziałem w platformie zainteresowanych jest jeszcze siedem innych państw, w tym m.in. Szwajcaria.

O pomyśle stworzenia europejskiego forum szpiegów jako pierwszy mówił już w 2017 r. Prezydent Francji Emmanuel Macron, który przekonywał, że taka współpraca wzmocni bezpieczeństwo kontynentu oraz uniezależni europejskie służby wywiadowcze od współpracy z organami spoza Europy.

"Jeśli nie chcemy w przyszłości zależeć od informacji przekazywanych nam przez Stany Zjednoczone, Chiny czy Rosję, my, Europejczycy, musimy zewrzeć szyki" - mówił jeszcze rok temu Macron. Prezydent Francji zaprzeczył jednocześnie, by UE chciała tym sposobem stworzyć europejską wersję CIA.

Dzisiaj Unia Europejska nie posiada jednej, wspólnej agencji wywiadowczej. Istnieje co prawda Wydział Wywiadu przy Sztabie Wojskowym UE, ale dostarcza on głównie informacji militarnych i bazuje na informacjach dostarczanych przez wywiady wojskowe państw członkowskich. Jest także EU Intelligence Analysis Centre (EU INTCEN), które dostarcza danych wywiadowczych wszystkim instytucjom UE, ale działa ono jedynie w oparciu o te dane, które zdecydują się udostępnić wywiady państw członkowskich lub w oparciu o informacje jawne. A to, zdaniem unijnych urzędników, zdecydowanie za mało.

"Najlepsze wyniki przynosi współpraca bilateralna" - powiedział Politico Daniel Markic, szef chorwackiej agencji wywiadu.

Kierownictwo w ICE będzie rotacyjne, na zasadzie jednorocznej prezydencji. Pierwszym krajem, który przejmie nadzór nad platformą, ma być Chorwacja, potem Wielka Brytania i Włochy.