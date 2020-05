W "Fortnite" zagrało już przeszło 350 mln graczy

Społeczność graczy w strzelance survivalowej "Fortnite" przekroczyła 350 mln - przekazał wydawca i producent gry, Epic Games. Czyni to z produkcji jedną z najpopularniejszych gier na świecie, obok m.in. "Minecrafta" (Microsoft).

Tylko w kwietniu użytkownicy spędzili 3,2 mld godzin na rozgrywce w popularną strzelankę free-to-play. Epic Games nie zdradza jednak, ile graczy codziennie albo przynajmniej raz na miesiąc loguje się do produkcji. Jak wskazał branżowy serwis The Verge, Epic nieczęsto dzieli się tego typu statystykami - ostatni raport na ten temat ogłoszono w marcu 2019 r., gdy liczba zarejestrowanych graczy sięgała ok. 250 mln. Oznacza to jednak, że w dwa i pół roku od daty debiutu darmowego trybu battle royale "Fortnite" nadal zachęca do siebie nowych użytkowników.

Serwis zauważył, że powodzeniu "Fortnite" sprzyja dostępność gry na szerokiej gamie platform - od komputerów, przez konsole, aż po urządzenia mobilne. Producent zapewnia również ciągły rozwój produktu i wprowadza do gry kolejne nowości, by utrzymać zainteresowanie dotychczasowych i przyciągnąć nowych graczy.

W ostatnim czasie do "Fortnite" został wprowadzony tryb party royale. Gracze decydujący się na tę formułę rozgrywki przenoszeni są do wspólnej przestrzeni, w której nie walczą ani nie rywalizują o przetrwanie, tylko wchodzą w interakcje społeczne.

Wśród przygotowanych przez twórców aktywności dostępnych w ramach "party royale" znalazły się m.in. cyfrowe parki rozrywki, ale też wirtualne koncerty z udziałem gwiazd muzycznych (m.in. Travis Scott czy Diplo). W piątek w "Fortnite" ma się natomiast odbyć festiwal muzyczny z udziałem DJ-ów Dillona Francisa, Steve'a Aoki i deadmau5a.