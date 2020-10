W internecie umieszczono generowane komputerowo nagie zdjęcia 100 tys. kobiet

W internecie umieszczono wygenerowane komputerowo nagie zdjęcia 100 tys. kobiet - wynika z raportu firmy Sensity. Fotografie powstały na podstawie zdjęć umieszczanych w mediach społecznościowych, ubrania z których usunął algorytm sztucznej inteligencji.

Zdjęcia, które wygenerowano w taki sposób, były dystrybuowane pierwotnie z użyciem sieci kanałów w komunikatorze Telegram. Według Sensity niektóre osoby przedstawione w tych materiałach "wydawały się nieletnie".

Eksperci z firmy, która wykryła zbiór zdjęć i opisała go w swoim raporcie, twierdzą, iż fotografie zostały wygenerowane z użyciem oprogramowania służącego do kreowania tzw. deep fake'ów. Nazwą tą określane są materiały zmodyfikowane z użyciem sieci uczenia maszynowego w taki sposób, aby nie można ich było na pierwszy rzut oka odróżnić od prawdziwych zdjęć, dźwięków czy nagrań wideo.

Według szefa Sensity Giorgia Patriniego wykorzystanie technologii generowania deep fake'ów do manipulacji zdjęciami osób niezaliczających się do grona internetowych celebrytów, a będących przypadkowymi użytkownikami mediów społecznościowych, to nowe zastosowanie technologii. Jak wskazał, do tej pory nie obserwowano go w przypadkach użycia mających na celu wywołanie strat wizerunkowych. Patrini podkreślił, że obecnie "posiadanie profilu w mediach społecznościowych z publicznie widocznymi zdjęciami wystarczy, by stać się ofiarą".

Dziennikarze serwisu BBC, który cytuje raport Sensity, przetestowali oprogramowanie wykorzystane do stworzenia fałszywych zdjęć. Jak ocenili, żaden z generowanych przez program materiałów nie wygląda w pełni realistycznie. Skrypt sztucznej inteligencji, który posłużył do wytworzenia fałszywych zdjęć, to bot działający na Telegramie, który usuwa w wyniku techniki cyfrowego retuszu ubrania z dowolnego zdjęcia przedstawiającego żeńską sylwetkę w ciągu zaledwie kilku minut. BBC przypomina, że podobną aplikację usunięto z internetu rok temu. Najprawdopodobniej w sieci wciąż można znaleźć pirackie wersje tego programu.

Znany jedynie jako "P" operator kanału na Telegramie, gdzie działa skrypt, w rozmowie z mediami stwierdził, że nie jest zainteresowany negatywnymi aspektami wykorzystania tego oprogramowania. Jak dodał, całość zbioru zdjęć "to rozrywka nie ukierunkowana na przemoc". Jego zdaniem fałszywe zdjęcia "nie mogą służyć oczernianiu żadnej z osób, bo są nierealistyczne". "P" stwierdził ponadto, iż jeśli zauważy, że skrypt na jego kanale jest wykorzystywany do obróbki zdjęć osób nieletnich, "na dobre zablokuje takiego użytkownika".

Według firmy Sensity automatyczny skrypt do obróbki zdjęć był szeroko promowany w rosyjskiej sieci społecznościowej VKontakte. Cyfrowa ankieta prowadzona na tej platformie wykazała, że większość użytkowników skryptu to osoby pochodzące z Rosji i krajów byłego Bloku Wschodniego.