W Japonii robot-wilk odstrasza niedźwiedzie od ferm hodowlanych i pól golfowych

Na japońskich fermach hodowli świń, ale także na polach golfowych władze instalują roboty w kształcie wilków, by odstraszać pojawiające się tam niedźwiedzie. W okresie od kwietnia do lipca br. odnotowano 54 ataki niedźwiedzi w całym kraju - informuje w czwartek BBC.

Mechaniczny wilk wygląda jak korpus prawdziwego zwierzęcia ustawiony na jeżdżącym wózku. Gdy wózek przemieszcza się po terenie, "wilk" kręci głową, a z głośników umieszczonych pod jego brzuchem rozlega się głośne wycie. Sztuczna głowa do złudzenia przypomina kształtem otwarty pysk prawdziwego wilka, z widocznymi wielkimi kłami i świecącymi na czerwono oczami.

Na miejscu ogona zainstalowano zaś reflektor migający oślepiającym światłem.

Sztuczny wilk został pierwotnie zaprojektowany po to, by odstraszać od gospodarstw rolnych dzikie zwierzęta. Teraz jednak zaczynają go używać władze lokalne i zarządcy autostrad i pól golfowych. Jak wynika z nagrań opublikowanych przez BBC, wilk jest skuteczny - okoliczna zwierzyna błyskawicznie ucieka, kryjąc się w popłochu w zaroślach i wśród drzew.

Jak podawał japoński nadawca NHK na początku września br., ministerstwo środowiska uznało liczbę ataków niedźwiedzi za najwyższą od 2007 roku. Zwierzęta te coraz częściej pojawiają się w dzielnicach mieszkalnych, szukając jedzenia, co jest spowodowane brakiem naturalnego pożywienia.

Przy spotkaniu niedźwiedzia doradza się zachować spokój i powoli odejść, nie rzucając się do ucieczki biegiem.