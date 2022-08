W Japonii wynaleziono białą koszulkę, która jest odporna na plamy

Dla tych, którzy mają szczególny talent do brudzenia swoich ubrań podczas jedzenia, marka Ziorich wymyśliła biały T-Shirt, z którego takie plamy znikają po przetarciu jej zwykłą wilgotną ściereczką. Kiedy będzie można ją kupić? Już po 30 sierpnia.

Koszulkę nazwano "Ramen T-Shirt" i - jak sama nazwa wskazuje - najlepiej sprawdza się przy konsumpcji potraw w formie zup. W tym - azjatyckiego bulionu z makaronem, który posłużył do zaprezentowania produktu na kanałach mediów społecznościowych marki Ziorich, w tym na Instagramie i YouTube (ostrzeżenie dla wrażliwych: model strasznie siorbie).

Firma swój produkt umieściła na platformie crowdfundingowej Makuake, gdzie znajduje się informacja, że koszulki nie imają się także: miso (pasta japońska, produkowana ze sfermentowanej soi) i sos sojowy, ketchup, kawa, wino "i nie tylko". Czy sprawdzi się ona w przypadku nieuważnego spożywania pomidorowej i kebaba? O tym firma, niestety, nie informuje.

Produkt trafi do sprzedaży po 30 sierpnia. Koszulka będzie wówczas kosztowała 5500 jenów, czyli ok. 190 zł. Dla zamawiających teraz cena wynosi 4950 jenów (ok. 170 zł).

Ze strony internetowej wynika, że japońska manufaktura specjalizuje się w wykonywaniu funkcjonalnej odzieży dla kobiet i mężczyzn. W tym ubrań, które sprytnie maskują nadmierną tuszę, zwłaszcza wystający brzuch i wałeczki tłuszczu po bokach oraz eliminują widoczne skutki pocenia się. (PAP Life)

pba/moc/