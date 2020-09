W kasie państwa nie starczyło na automatyzację. „Robotyzacja jedynym rozwiązaniem na utrzymanie konkurencyjności firm”

Ulga na robotyzację? 1,1 mld zł na 5 lat do wydania na roboty i oprogramowanie do nich. To - według Ministerstwa Rozwoju - przyczyni się do wielkiego skoku w robotyzacji polskiego przemysłu. Nie mówi się jednak zbyt wiele o tym, że jeszcze niedawno szansę na ulgę mieliby przedsiębiorcy stawiający na automatyzację procesów. "Temat upadł", bo wtedy chętnych na skorzystanie z odpisu podatkowego byłoby znacznie więcej, niż tych, którzy przyszłość swej firmy wiążą z robotami właśnie.

- Chcemy położyć przede wszystkim nacisk na ograniczanie pracy fizycznej – mówi w „Rządowej ławie” Krzysztof Mazur, wiceminister rozwoju.

Z zaplanowanych 1,1 mld zł na 5 lat, tylko 150 mln zł będzie do „wydania” w pierwszym roku obowiązywania ulgi. Czy to znaczy, że resort nie jest pewny swoich propozycji i częściowo się asekuruje?

Wiele wskazuje na to, że ulgę na robotyzację uszczuplili urzędnicy z Ministerstwa Finansów, gdy dołączyli do prac nad projektem pisanym w resorcie rozwoju.