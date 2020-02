W Katowicach zamiast kopalni powstanie hub technologiczny

Z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy przedstawiciele władz samorządowych Katowic i Spółki Restrukturyzacji Kopalń podpisali w sobotę w Katowicach list intencyjny ws. budowy HUB-a technologiczno-gamingowego w tym mieście.

Ma on powstać na terenach zlikwidowanej niedawno, a działającej przez blisko 200 lat kopalni Wieczorek.

"Obchodzimy czas stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a także czas stulecia przyłączenia Górnego Śląska do Polski, do ojczyzny. Cieszę się ogromnie, że w tym momencie państwo polskie może przekazać Katowicom - sercu Górnego Śląska - ten obiekt, by miasto dalej się rozwijało, by uzyskiwało nowe nowoczesne oblicze, by ta historyczna część miasta zyskiwała zupełnie nowy walor na nowe czasy" - powiedział podczas sobotniej uroczystości prezydent Andrzej Duda.





Prezydent Katowic Marcin Krupa przypomniał, że kopalnia Wieczorek była w chwili powstania niezwykle nowoczesnym zakładem. "Teraz tworzy się na dzisiejszy czas nowa jakość. Chcemy, aby na tej spuściźnie poprzemysłowej powstała dzisiejsza nowoczesność - właśnie dzielnica nowoczesnych technologii, centrum nowoczesnych technologii HUB technologiczno-gamingowy" - powiedział Marcin Krupa.