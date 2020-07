W Komisji Europejskiej jest skarga antymonopolowa na Apple

Komunikator internetowy Telegram zarzucił Apple, że bezprawnie zobowiązuje producentów aplikacji do udostępniania ich jedynie przez system App Store i uniemożliwia użytkownikom zainstalowanie oprogramowania za pośrednictwem zewnętrznych stron.

Posiadający 400 mln aktywnych użytkowników Telegram jest ostatnią firmą technologiczną, która złożyła formalną skargę antymonopolową przeciwko Apple do Komisji Europejskiej. Wcześniej podobne wnioski zgłosiły firmy Spotify i Rakuten, skarżąc się na nieuczciwe zasady działania App Store oraz Apple Pay. Chodzi o to, że koncern umożliwia producentom aplikacji udostępnianie ich użytkownikom iOS jedynie za pośrednictwem preinstalowanego systemu App Store i własnego systemu płatności, przy czym zmusza ich do zaakceptowania warunków serwisu, w tym zgody na 30 proc. prowizję pobieraną od każdej transakcji. Tymczasem, jak argumentuje Telegram, Apple powinien umożliwić użytkownikom instalację wybranych aplikacji także z zewnętrznych stron internetowych.

Współtwórca Telegrama, Pawieł Durow, zarzucił Apple hamowanie innowacji i przypomniał, że w 2016 r. koncern zabronił jego firmie uruchomienia platformy gamingowej argumentując, że byłoby to sprzeczne z polityką App Store. Apple zagroził również Telegramowi, że usunie jego aplikację ze swojego sklepu.

"To tylko pokazuje, jak Apple dzięki swojej dominującej pozycji może blokować innowacje na rynku aplikacji. Z tego samego powodu koncern jest w stanie pobierać kolosalną, bo 30 proc. prowizję od wszystkich transakcji dotyczących aplikacji dostępnych przez App Store, w tym od sprzedaży subskrypcji po dopłaty za usługi premium" - powiedział Pawieł Durow.

W czerwcu komisarz UE ds. cyfryzacji Margrethe Vestager poinformowała, że Komisja Europejska wszczęła dwa postępowania antytrustowe dotyczące Apple, jedno z nich dotyczy zasad działania App Store, drugie - App Pay. Eksperci szacują jednak, że unijne dochodzenia mogą zająć kilka miesięcy, a nawet kilka lat.

Szacuje się, że na pobieranych przez App Store prowizjach koncern zarabia 1 mld dolarów miesięcznie.