W Niderlandach zgubiono dyski z danymi 6,9 mln dawców organów

Ministerstwo Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Sportu w Niderlandach przyznało, że zagubiono dwa twarde dyski zewnętrzne zawierające dane 6,9 mln dawców, w tym ich dane personalne i informacje o tym, jakie organy zgadzają się oddać do przeszczepu.

Dyski zawierały cyfrowe kopie formularzy, na których zapisane były dane personalne niemal 7 mln osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Dawców w latach 1998-2010. Chodzi o takie informacje, jak imię i nazwisko dawcy, data urodzenia, numer dowodu osobistego, adres, pod którym mieszkał dawca w czasie wypełniania dokumentów, kopia jego podpisu oraz informacja o tym, jakie organy chce oddać.

Jak poinformował Rejestr Dawców, dyski po raz ostatni używane były cztery lata temu, po czym zostały złożone w zabezpieczonym sejfie. Przypomniano sobie o nich teraz, kiedy władze postanowiły pozbyć się starych papierowych formularzy rejestracyjnych oraz ich elektronicznych kopii. Wtedy okazało się, że dysków nigdzie nie można znaleźć.

Co prawda nie ma dowodu na to, żeby dane zostały wykradzione albo niewłaściwie wykorzystane, ale niderlandzkie władze i tak uspokajają, że formularze nie zawierały kopii dowodów osobistych dawców ani innych oficjalnych dokumentów, co automatycznie minimalizuje ryzyko np. kradzieży tożsamości lub dokonania na ich podstawie oszustwa. Urzędnicy poinformowali ponadto, że część osób, które znajdowały się na liście, już nie żyje.

Ministerstwo Zdrowia zapewniło, że zdarzenie nie zakłóciło pracy Krajowego Rejestru Dawców i że nadal jest on w stanie dostarczyć dokładne dane dawców.