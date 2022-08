W Niemczech zaczęły kursować pierwsze na świecie pociągi napędzane wodorem

Regionalna trasa z Cuxhaven do Buxtehude w Dolnej Saksonii jest pierwszą na świecie linią kolejową obsługiwaną przez pociągi pasażerskie z napędem wodorowym. Na razie jeździ tam pięć napędzanych ogniwami paliwowymi pociągów Coradia iLint, ale docelowo ma ich być czternaście.

Ostatnie dni sierpnia tego roku przejdą do historii jako początek nowego rozdziału w historii kolei. Pociągi napędzane wodorem, które do tej pory były jedynie testowane, teraz zaczęły bowiem obsługiwać regularne połączenie. Pierwsza w historii linia kolejowa, która będzie w pełni obsługiwana przez pociągi napędzane wodorem, wiedzie z leżącego nad Morzem Wattowym miasta Cuxhaven, przez Bremerhaven i Bremervörde, aż do Buxtehude pod Hamburgiem. Jak podaje CNN, teraz na tej trasie kursuje pięć pociągów na wodór, ale do końca roku ma ich być czternaście.

Pociągi Coradia iLint są ciche i bezemisyjne - z układu wydechowego wydobywa się tylko para wodna i skroplona woda. Ich maksymalna prędkość to 140 km/h, ale na obsługiwanej obecnie linii będą jeździć wolniej, między 80-120 km/h. Na jednym zbiorniku wodoru pociąg może przejechać 1000 kilometrów, co w przypadku tej konkretnej trasy oznacza, że tankowanie odbywać się będzie raz dziennie. Na trasie powstała już stacja tankowania wodoru.

W celu realizacji tego projektu państwowa spółka Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LVNG) zawarła z producentem pociągów Coradia iLint, firmą Alstom, umowę o wartości 93 milionów euro. Praca nad tym projektem trwa już 10 lat. Jak informuje w komunikacie prasowym LVNG, poszukiwanie alternatyw dla pociągów z silnikami wysokoprężnymi, których po niemieckich torach jeździ obecnie około czterech tysięcy, rozpoczęta już w 2012 roku. Z kolei w 2018 roku rozpoczęły się dwuletnie testy pociągów Coradia iLint. Podobne testy prowadzono też w Austrii, Polsce, Szwecji i Holandii. Na razie jednak tylko Niemcy zdecydowali się wprowadzić te pociągi do regularnego kursowania. "Ten projekt jest wzorem do naśladowania na całym świecie. To doskonały przykład udanej transformacji w wykonaniu Dolnej Saksonii" - powiedział premier tego landu Stephan Weil. - "Przechodząc na energię ze źródeł odnawialnych, kładziemy kolejny kamień milowy na drodze do neutralności klimatycznej w sektorze transportu" - dodał.

Kolejnym miastem, w którym pojawia się wodorowe pociągi będzie Frankfurt, który już zamówił 27 składów. Na swoje sześć pociągów czekają też Włosi z północnej Lombardii i Francuzi, gdzie 12 pociągów będzie jeździć w czterech regionach. (PAP Life)

agf/ gra/

