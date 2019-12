W Nowym Roku ponad 40 proc. respondentów chce zmienić styl życia online

W ramach postanowień noworocznych 42,3 proc. respondentów z Europy deklaruje chęć zmiany swojego cyfrowego stylu życia i nawyków w sieci - wynika z badania firmy Kaspersky. Większość ankietowanych zamierza spędzać mniej czasu na korzystaniu z gadżetów cyfrowych.

29,1 proc. uczestników badania planuje spędzać mniej czasu przed ekranem, a 18,3 proc. - nie zasypiać ze smartfonem na poduszce. Jedna czwarta respondentów obiecuje sobie częściej wykonywać kopie zapasowe oraz regularnie porządkować pulpit swojego komputera, a 11,2 proc. chce usunąć z Facebooka znajomych, których nigdy nie spotkało osobiście.

Według autorów badania świadczy to o rosnącej potrzebie "cyfrowego detoksu" oraz o tym, że jednym z trendów 2020 r. będzie bardziej świadome życie cyfrowe. Z sondażu wynika, że Europejczycy chcą wyznaczyć sobie wyższe standardy zachowania online w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności cyfrowej, po raz pierwszy postanawiając stosować mocniejsze hasła oraz zmniejszyć poziom cyberstresu.

Firma Kaspersky przypomina, że w ostatnim roku wzrosła liczba kradzieży haseł (o 60 proc. w porównaniu z 2018 r.) oraz danych uwierzytelniających logowanie, zwłaszcza tych do stron pornograficznych i przeznaczonych dla dorosłych (wzrost o ponad 100 proc.).

Eksperci przypominają o zasadach umożliwiających zadbanie o bezpieczeństwo życia cyfrowego, jak zabezpieczenie wszystkich urządzeń wykorzystywanych podczas transakcji online, stosowanie unikatowych, złożonych haseł dla wszystkich kont online, ograniczenie danych, które mogą być widoczne lub przekazywane na zewnątrz. Radzą także, by wyłączyć nieużywane aplikacje i funkcje, a także usługi śledzenia oraz lokalizacji i regularnie czyścić pliki cookie. Zalecają także sprawdzanie swojego adresu e-mail w serwisach takich jak "Have I Been Pwned", aby upewnić się, czy nikt nie włamał się do konta.

Badanie online w grudniu 2019 r. przeprowadziła wśród 2000 dorosłych Europejczyków powyżej 18 lat niezależna agencja badań rynkowych Arlington Research. Próba jest reprezentacyjna pod względem narodowości z uwzględnieniem płci, wieku oraz regionu.