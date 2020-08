W obliczu wzrostu napięcia z USA Chiny chcą wspierać swoją produkcję czipów

W obliczu wzrostu napięć na linii Waszyngton-Pekin Chiny stworzyły plan wsparcia rodzimej produkcji podzespołów komputerowych, aby uniezależnić się w tej kwestii od USA. Analitycy mają jednak wątpliwości, czy ten plan się powiedzie.

Nowy program wsparcia rodzimej produkcji czipów zaproponowany przez ChRL obejmuje m.in. stworzenie systemu ulg podatkowych dla producentów podzespołów.

Ich działanie może ilustrować opisywany przez serwis internetowy stacji CNBC przykład firmy, która działa od ponad 15 lat i produkuje tzw. czipy 28-nanometrowe bądź inne zaawansowane podzespoły z przeznaczeniem na rynek chiński. W przypadku takiego przedsiębiorstwa w myśl nowych zasad proponowanych przez władze zastosowanie znajdzie zwolnienie z podatku dochodowego dla firm na czas nawet do 10 lat.

Dla producentów czipów okres możliwości korzystania z preferencyjnych warunków podatkowych rozpoczynać ma się w pierwszym roku, za który przedsiębiorstwo odnotowuje zysk.

Wsparcie w formie ulg podatkowych mają jednak otrzymać nie tylko producenci sprzętu. Dotyczy ono również firm zajmujących się projektowaniem podzespołów oraz oprogramowania, czyli podmiotów z branż, które tradycyjnie bardzo prężnie rozwijały się w USA oraz w Europie - komentuje CNBC. Nowa polityka Pekinu skupia się również na zapewnianiu finansowania i wsparcia dla podmiotów chcących zadebiutować na parkiecie giełdowym w zorientowanych na nowe technologie chińskich indeksach.

Zaprezentowany wcześniej plan gospodarczy ChRL znany pod nazwą "Made in China 2025" obejmuje zamiar przestawienia produkcji podzespołów na rodzimą w 70 proc. do 2025 roku. Nie jest jasne, jaka część produkcji czipów niezbędnych do budowy zaawansowanych urządzeń elektronicznych już teraz zlokalizowana jest w Chinach. Analitycy oceniają jednak, że to parametr kluczowy dla rządu, a w ciągu ostatniego półtora roku, kiedy wyraźnie wzrosło napięcie między USA a ChRL, rodzima produkcja znacząco wzrosła.

Mimo tego, specjaliści oceniają, że nowe plany Pekinu nie muszą wcale okazać się kluczem do wsparcia tej gałęzi przemysłu w drugiej na świecie największej gospodarce. "Plany Rady Państwa koncentrują się wokół ulg podatkowych, które najpewniej nie pozwolą przyspieszyć chińskiej branży podzespołów" - ocenia analityk ds. technologii Dan Wang związany z pekińską firmą Gavekal Dragonomics. "Jednakowoż plany rządu sygnalizują, że centralna administracja ma zamiar oferować silne polityczne wsparcie całemu sektorowi" - dodaje.

CNBC komentuje, że w Chinach rządowe wsparcie dla produkcji czipów nie jest niczym nowym. W 2014 roku Pekin stworzył wart miliardy dolarów fundusz narodowy mający wspierać inwestycje w firmy produkujące podzespoły. W ubiegłym roku na jego wzór powstał kolejny - Chiny jednak mimo to pozostają daleko w tyle za USA i innymi krajami, w których branża produkcji podzespołów jest w bardzo dobrej kondycji - takimi jak Tajwan i Korea Południowa.