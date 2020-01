W pierwszy dzień świąt wydano 210 mln dolarów na gry mobilne

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia wydano 210 mln USD na gry mobilne, czyli w przeliczeniu 76 proc. wszystkich środków wydanych tego dnia na platformach iOS i Android. Tylko 25 grudnia "PUBG Mobile" zarobiło przeszło 8,5 mln dolarów - podała firma Sensor Tower.

Klienci sklepów App Store i Google Play wydali łącznie na aplikacje i gry 277 mln USD, czyli o 11 proc. więcej niż tego samego dnia w 2018 r. 25 grudnia platformy te wygenerowały aż 5 proc. całkowitych przychodów za grudzień. 70 proc. całkowitych wydatków gracze poczynili na platformie iOS, a pozostałą część wykonali użytkownicy Androida.

Przychody z samych gier - 210 mln dolarów - wzrosły zaś w porównaniach rok do roku o ok. 8 proc. Liderem była survivalowa strzelanka "PUBG Mobile" (Tencent). W pierwszy dzień świąt zebrała łącznie 8,5 mln dolarów, a okrągły rok wcześniej - jedynie 1,6 mln. Sensor Tower wskazuje że oznacza to wzrost o ok. 431 procent.



