W Policji powstanie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o policji i niektórych innych ustaw powołującą w policji Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na powołanie CBZC to 4,4 mld zł w kolejnych 10 latach.

Ustawa i powołanie CBZC w policji ma stanowić odpowiedź na współczesne wyzwania dla cyberbezpieczeństwa, związane z postępem technologii informatycznych i powszechnością dostępu do nich.

Obecnie w policji - w strukturach komendy głównej oraz komend wojewódzkich - funkcjonują biura do walki z cyberprzestępczością.

Teraz w policji ma powstać nowy pion, na wzór Centralnego Biura Śledczego Policji.

W trakcie prac nad regulacją posłowie przyjęli wszystkie pięć poprawek Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wśród przyjętych znalazła się poprawka mówiąca o wprowadzeniu do zapisu dotyczącego zasad blokowania środków na kontach bankowych, odniesienia do środków na kontach w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na powołanie CBZC to 4,4 mld zł w kolejnych 10 latach - od 117 mln zł w 2022, do największej kwoty 765 mln zł w 2025 r. Na budowę siedziby Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zaplanowano 450 mln zł. Policja ma być wzmocniona dodatkowymi 1,8 tys. etatami dla nowo tworzonej służby w perspektywie do końca 2025 r. CBZC ma przyjąć 300 funkcjonariuszy służby w pierwszym roku i po 500 rocznie w kolejnych trzech latach.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.