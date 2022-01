W Polsce rośnie rynek usług zaufania

Zmieniający się w czasie pandemii model pracy w firmach sprawił, że rynek usług zaufania zyskał na znaczeniu w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Firmy zwiększyły liczbę klientów oraz przychody i wprowadzają nowe rozwiązania. W Polsce z e-podpisu korzysta coraz więcej małych i średnich firm. Globalny rynek podpisów elektronicznych do końca dekady wart będzie 13 mld dol.

Podpis w chmurze

Perspektywiczny rynek

Jak podaje Signius, firma nawiązała z kolei współpracę z Entrust – światowym liderem w zakresie cyberbezpieczeństwa. W ramach współpracy opracowano - w oparciu o Entrust nShield HSM, czyli kwalifikowane urządzenie do tworzenia podpisów elektronicznych - nowoczesne rozwiązanie do zdalnego podpisywania dokumentów dla klientów indywidualnych i biznesowych. Platforma działa zarówno w wersji chmurowej, jak i lokalnej. Zawieranie umów cyfrowo zgodnie z rozporządzeniem eIDAS nadaje im całkowitą moc prawną na terenie Unii Europejskiej.– Moduły HSM Entrust nShield QSCD, z których korzystamy, są certyfikowane przez Komisję Europejską oraz znajdują się w wykazie bezpiecznych urządzeń do tworzenia podpisów. Gwarantują bezpieczeństwo danych dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych, prywatność i zgodność z RODO. Wdrożenie rozwiązania umożliwia dostarczanie wysokowydajnego zdalnego podpisywania z maksymalnie 8600 operacji na sekundę (30 mln na godzinę), za pomocą 2048-bitowego klucza RSA – informuje prezes Signiusa Bartosz Witkowski.Jak wynika z raportu EFL, w Polsce już dzisiaj z e-podpisu korzysta ponad jedna piąta firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 64 proc. planuje jego wdrożenie w ciągu najbliższych trzech lat.Według Prescient & Strategic Intelligence, globalny rynek podpisów elektronicznych w ciągu najbliższych dziewięciu lat będzie rósł średnio o 26,6 proc. rocznie. Autorzy prognozy przewidują, że do końca dekady osiągnie on wartość niemal 13 mld dol.