W Poznaniu zaczął kursować najmniejszy niskopodłogowy tramwaj w kraju

Pierwszy w Polsce jednoczłonowy, mierzący 15 m długości, w pełni niskopodłogowy tramwaj Moderus Gamma LF 05 AC zaczął w poniedziałek kursować po trasach w Poznaniu - poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

W komunikacie MPK Poznań zaznaczono, że Moderus Gamma LF 05 AC od rana kursuje na linii 99, a wczesnym wieczorem pojawi się na linii 11.

Jak podano w informacji za producentem pojazdu, firmą Modertrans Poznań, jest to pierwszy w Polsce jednoczłonowy tramwaj w pełni niskopodłogowy. "Choć ma niecałe 15 metrów, to wypełniliśmy go szeregiem nowoczesnych rozwiązań. Najważniejsze z nich to innowacyjny układ napędowy zapewniający większą oszczędność energii podczas rozruchu, większą płynność jazdy oraz niemal całkowicie bezgłośną pracę układu napędowego" - zaznaczono.

Moderus Gamma LF 05 AC został po raz pierwszy zaprezentowany przez producenta w maju 2021 r. Tramwaj był pokazywany także m.in. podczas ubiegłorocznych Katarzynek w Poznaniu.

Rzeczniczka prasowa MPK Poznań Agnieszka Smogulecka powiedziała w poniedziałek PAP, że pojazd nie został wyprodukowany z myślą o konkretnym przewoźniku. "Chcemy sprawdzić jak motorniczowie i pasażerowie zastosowane w nim rozwiązania będą oceniać" - zaznaczyła. Wskazała, że pojazd jest dzierżawiony od producenta na okres dwóch lat.

Podkreśliła, że Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu wyznaczył nowy tramwaj do obsługi linii 99 i 11, ale tylko poza godzinami szczytu.

Dopytywana, dlaczego pojazd nie jest pomalowany w barwy poznańskiego MPK rzeczniczka wytłumaczyła, że tramwaj jest własnością producenta, a nie przewoźnika. Podkreśliła również, że zgodnie z umową, firma Modertrans - według swoich potrzeb - będzie prezentować pojazd poza Poznaniem.