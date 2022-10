W przypadku nowych technologii Polska nie ma się czego wstydzić

Mówimy o technologiach teraźniejszości. To wszystko, co się dzieje na świecie, dzieje się także u nas – mówi o polskim rynku Andrzej Dulka, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Zdaniem prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Andrzeja Dulki polskie firmy przeszły w ostatnich latach długą drogę.

- W latach 90. sprowadzaliśmy technologie do Polski. Dziś największe firmy technologiczne mają w Polsce siedziby. Tu powstają najnowsze rozwiązania. Nie mamy intelektualnie żadnego powodu, by czuć się wycofanym - zauważył podczas sesji Technologie Przyszłości, która odbyła się w ramach konferencji Polski Przemysł 4.0.

Jak wyjaśniał, największe globalne firmy technologiczne lokują w Polsce swoje działy B+R.

- W Polce powstają technologie, które wysyłane są na świat. Dookoła dużych firm powstaje mnóstwo mniejszych, które dostarczają technologie największym – zauważył.

Dzięki polskim kadrom i coraz większej otwartości na zmianę Polska stała się aktywnym uczestnikiem procesów zachodzących na świecie.

Zaplecze kadrowe i technologiczne, zaufanie największych firm plus zmiany, jakie zachodzą w podejściu do lokalizacji oddziałów globalnych firm (przenoszenie oddziałów do Europy) to szansa dla firm mogących współuczestniczyć w międzynarodowych projektach.

- To fantastyczny moment na wykorzystanie tych tendencji. Musimy stworzyć warunki do tego, by firmy były gotowe realizować zadania z tym związane – wyjaśniał Dulka.

