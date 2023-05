W Queensferry rusza pierwsza na Wyspach linia obsługiwana przez autonomiczne autobusy

W poniedziałek 15 maja w szkockim Queensferry zostanie uruchomiona pierwsza w Wielkiej Brytanii linia obsługiwana przez autonomiczne autobusy. Będą przewozić pasażerów przez most Forth Road Bridge.

Autobusy bez kierowcy zaczną od poniedziałku jeździć przez most nad zatoką Firth of Forth. I chociaż pojazdy są autonomiczne, pasażerowie nie będą pozostawieni sami sobie. Nad ich bezpieczeństwem czuwać będzie dwuosobowy personel: bileter i rezerwowy kierowca, który w razie potrzeby przejmie kontrolę nad maszyną. "Chcę zapewnić pasażerów, że wszelkie obawy przed korzystaniem z autonomicznego autobusu są niepotrzebne. Opracowaliśmy kompleksowe zasady bezpieczeństwa, a pojazdy mają certyfikat bezpieczeństwa do użytku publicznego" - powiedział "Mail Online" dyrektor obsługującej linię firmy Stagecoach, Sam Greer.

Flota składa się z pięciu autobusów. Trasa, którą będą jeździć, ma 14 km długości i wiedzie z przystani promu w Inverkeithing przez most Forth Road do stacji Edinburgh Park. Autobusy będą poruszac się z maksymalna prędkością 50 km/h. W inauguracyjnym przejeździe autonomicznego autobusu, który odbył się w piątek 12 maja, wziął udział szkocki minister transportu Kevin Stewart. Gdy autobus ruszył, polityk zapewnił wszystkich obecnych na pokładzie, że czuje się bezpiecznie. "Fantastycznie jest móc uczestniczyć w jeździe próbnej autonomicznego autobusu. Chcemy, by Szkocja znalazła się w czołówce tej technologii. Czułem się w całkowicie bezpieczny. Te autobusy przeszły mnóstwo testów, a na pokładzie był personel. Mam nadzieję, że mieszkańcy Fife i Edynburga z chęcią przekonają się, jak bezpieczny to transport. Chcemy, by ludzie jak najczęściej wybierali transport publiczny, czy to autobusy, czy pociągi. Robimy więc wszystko, by ich do tego zachęcić" - powiedział minister Stewart.

Brytyjski rząd rok temu przyznał dotacje o wartości 40 milionów funtów na program rozwoju autonomicznych autobusów i furgonetek do 2025 roku. Firma Stagecoach testowała to rozwiązanie od 2019 roku. Autobusy zrobiły tysiące kilometrów podczas jazd próbnych, ale mimo to do 2025 roku linia będzie działać jako program pilotażowy. "Na trasie z Ferry Toll do Edinburgh Park kursować będzie pięć autobusów. Będziemy analizować wszelkie dane, a także reakcje i informacje zwrotne od pasażerów i ogółu mieszkańców, by zorientować się, jak przyjmują tę technologię. Na tej podstawie podejmiemy decyzję, jak wykorzystamy autobusy autonomiczne w przyszłości" - powiedział Sam Greer.

Podobna linia obsługiwana przez autonomiczne autobusy ma wkrótce ruszyć z portu w Belfaście w Irlandii Północnej.

agf/ gra/