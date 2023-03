W Rosji spadła bankowa przestępczość internetowa

Liczba oszustw z wykorzystaniem internetowych systemów płatności spadła w Rosji od początku roku o 40 proc. – podało rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W porównaniu z danymi z poprzedniego roku liczba włamań spadła w ciągu dwóch miesięcy bieżącego roku o 19,8 proc.

Choć rosyjskie MSW oficjalnie nie podaje przyczyn tak znaczącego spadku, to komentarze wiążą go z wojną na Ukrainie.

Rosja napadła na swojego zachodniego sąsiada 24 lutego ubiegłego roku. Ponieważ agresorowi nie udało się osiągnąć swoich zamierzeń, już latem zaczęła się mobilizacja. W obawie przed nią z Rosji wyjechało wielu informatyków i osób związanych z branżą informatyczną.

To zaś mogło spowodować, że osoby parające się dotychczas także nielegalną działalnością, mają utrudniony dostęp do rosyjskiego internetu. Efektem tego jest mniejsza liczba zanotowanych kradzieży.

Innym czynnikiem mogącym zmniejszyć liczbę przestępstw komputerowych jest to, ze wiele osób z różnorakich powodów wycofało część pieniędzy z kont bankowych. Oznacza to dla kradnących mniej okazji do popełnienia przestępstwa.