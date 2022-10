W Rzymie odbyły się pierwsze loty załogowe elektrycznego helikoptera miejskiego

Volocopter - tak nazywa się latająca maszyna, która właśnie odbyła pierwsze załogowe loty testowe na rzymskim lotnisku Fiumicino. Ma to być pierwszy elektryczny helikopter, który będzie obsługiwał regularne kursy pasażerskie.

"Rzym będzie jedną z pierwszych stolic, w których ten nowy środek transportu, helikopter elektryczny, zacznie latać w 2024 roku" - powiedział agencji ANSA Claudio De Vincenti, prezes zarządzającej portem lotniczym firmy ADR. Do 2024 roku w Rzymie planowane jest uruchomienie zaawansowanego systemu mobilności powietrznej (AAM). Miasto planuje bowiem radykalne usprawnienie komunikacji publicznej przed przypadającym w 2025 Rokiem Jubileuszowym i Expo 2030, o którego organizację zamierza się ubiegać.

Volocopter to elektryczny statek powietrzny pionowego startu i lądowania, w skrócie eVTOL. Został zaprojektowany jako elektryczna taksówka powietrzna z myślą o szybkich i bezemisyjnych lotach pasażerskich w przestrzeni miejskiej, gdzie drogi lądowe i wodne są już zatłoczone. Nad jego wdrożeniem w ramach systemu zaawansowanych usług mobilności powietrznej (AAM) współpracują firmy Aeroporti di Roma (ADR), Atlantia, UrbanV i pionier miejskiej mobilności powietrznej (UAM) Volocopter. Twórcy maszyny są przekonani o swojej pionierskiej roli w rozwoju bardziej zrównoważonego i innowacyjnego lotnictwa.

Jak informuje serwis prasowy firmy Volocopter, pierwsze załogowe loty testowe w Rzymie, które odbyły się kilka dni temu, wypadły pomyślnie. Ich celem była konfiguracja ekosystemu mobilności na międzynarodowym lotnisku Leonardo da Vinci w Fiumicino. Pilot testowy na pokładzie Volocoptera 2X latał z przez 5 minut z prędkością 40 km/h na wysokości 40 m po torze zbliżonym do ósemki. Wszystko to działo się na oczach widzów.

Zaangażowani w projekt partnerzy, zaledwie rok po prezentacji prototypu Velocoptera, 6 października, zainaugurowali działalność pierwszego w pełni funkcjonalnego vertiportu (stanowiska do startów i lądowań eVTOL) we Włoszech. Cały vertiport zajmuje powierzchnię około 5,5 tys. metrów kwadratowych i został tak zwymiarowany, aby był kompatybilny ze statkami powietrznymi eVTOL, które mają być certyfikowane w nadchodzących latach. Jego infrastruktura obejmuje strefy końcowego podejścia i startu, parking, zadaszony hangar o wymiarach 20 x 20 x 6 m oraz pomieszczenia takie jak biuro, magazyn czy miejsce do ładowania akumulatorów.

W ciągu dwunastu miesięcy od prezentacji prototypu dokonano znacznych postępów zarówno w zakresie technologii lotu, jak i konstrukcji vertiportów, a także opracowania przepisów niezbędnych do uruchomienia pierwszych usług AAM między lotniskiem Fiumicino a centrum Rzymu. "W niecały rok przeszliśmy od podpisania umowy partnerskiej do lotów testowych na w pełni funkcjonalnym lotnisku. Dzięki współpracy wszystkich kluczowych interesariuszy i regulatorów, możemy dziś na własne oczy oglądać tę całkowicie nową technologię i usługę" - powiedział dyrektor handlowy i p.o. dyrektora finansowego firmy Volocopter, Christian Bauer. (PAP Life)

agf/ gra/

