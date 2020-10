W sprawie bezpieczeństwa 5G na stole leżą systemy, z których Polska nie korzysta

Polska przygotowuje przepisy, które, choć pozwolą wykluczyć z rynku dowolnego dostawcę sprzętu telekomunikacyjnego, to jednocześnie nie zapewnią odpowiedniego certyfikowania urządzeń pod kątem cyberbezpieczeństwa. To jeden z wniosków z debaty „Cyberzbepieczeństwo - między certyfikacją a wykluczeniem”.

Toteż jego zdaniem w Polsce i Unii Europejskiej należy postawić na rozwój centrów akredytacyjnych, dzięki którym funkcjonowałby precyzyjnie określony system certyfikacji sprzętu telekomunikacyjnego. Na tym polu widać zresztą dość intensywny rozwój, bo do stosowanego od lat systemu certyfikacji Common Criteria, dołączył niedawno NESAS, czyli Network Equipment Security Assurance Scheme. Ten schemat został pracowany i wdrożony przez zrzeszające ponad 750 podmiotów ze świata telekomunikacyjnego stowarzyszenie GSM Association oraz 3GPP (3rd Generation Partnership Project), czyli międzynarodową organizację zajmującą się normalizacją standardów telekomunikacyjnych.- Common Cirteria jest to bardzo dobry, bardzo dojrzały standard weryfikacji urządzeń na różnych poziomach, natomiast jest on standardem ogólnego zastosowani - powiedział Rafał Jaczyński, regional cyber security officer w Huawei Technologies na Europę Środkowo-Wschodnią i kraje nordyckie. Huawei niedawno uzyskał certyfikację NESAS dla swoich produktów.- Odbywa się to więc w taki sposób, że dostawca urządzenia wspólnie z laboratorium uzgadnia zestaw wymagań bezpieczeństwa, według których dane rozwiązanie będzie certyfkowane. I skutek ma to prosty. Jeżeli scertyfikujemy stację bazową i Ericsson scertyfikuje stację bazową nawet na tym samym poziomie, to nie ma gwarancji, że tak naprawdę certyfikowaliśmy to samo. Przebieg badania byłby identyczny, natomiast zakres byłby inny - wyjaśnił.- NESAS podchodzi do tego problemu z innej strony. Tam podstawą jest specyfikacja jakie wymagania bezpieczeństwa dana klasa, np. stacja bazowa, powinna spełniać i jakie procesy po stronie dostawcy są istotne, żeby taką bezpieczną stację bazową stworzyć i potem utrzymywać. Potem ten zestaw specyfikacji bierze zewnętrzna firma audytorska i weryfikuje. W związku z czym skutek jest taki, że test zgodny z NESAS-em dla stacji bazowej Ericssona i Huaweia dotyczy dokładnie tego samego - wytłumaczył.W związku z tym na podstawie certyfikacji NESAS można precyzyjnie porównywać ze sobą sprzęt od różnych producentów. Co więcej kryteria systemu mają ewoluować wraz ze zmieniającymi się standardami telekomunikacyjnymi.NESAS będzie standardem przyszłościowym również dlatego, że jest tworzony co do zasady, w części technicznej, przez to samo gremium, które tworzy standardy telefonii komórkowej, czyli 3GPP. To oznacza, że wraz z ewolucją systemu komórkowego, czyli nowymi wydaniami norm, będzie też ewoluował sposób ich testowania - stwierdził Rafał Jaczyński.Przedstawiciel Huaweia odniósł się też bezpośrednio do zaproponowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacji prawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. - Z propozycji nowelizacji ustawy wynika jedna rzecz - że państwu polskiemu jest dokładnie wszystko jedno, co zostanie podłączone do sieci komórkowych - oznajmił Jaczyński.- Możliwa jest według tej nowelizacji sytuacji, że do polskich sieci komórkowych trafi sprzęt, do którego państwo nie ma żadnych wymagań, nie oczekuje żadnego poziomu certyfikacji, czy żadnego poziomu zaufania, natomiast akurat pochodzi z kraju, który wydaje nam się że w danej chwili lubimy - dodał.Eksperci nie mają też wątpliwości, że wykluczenie któregokolwiek z dostawców będzie się wiązało ze sporymi kosztami, które odczują zarówno firmy, jak również ich klienci oraz państwo.- Wykluczanie jakiegokolwiek dostawcy w sytuacji, kiedy na rynku mamy teraz tak naprawdę trzech wiodących dostawców powoduje, że spada w ogóle konkurencyjność na rynku, ceny rosną dla konsumentów, odbiorców biznesu i operatorów - ocenił Piotr Mieczkowski.W takiej sytuacji straciliby nie tylko operatorzy telefonii komórkowej, ale także telewizje kablowe czy w końcu administracja państwowa, w której systemach łączności również pracują urządzenia różnych firm.- Jeśli koszt wymiany elementów sieci u samych operatorów komórkowych szacuje się na kilka miliardów złotych, to trzeba dorzucić dodatkowe kilka miliardów złotych na to, żeby administracja państwowa również przeszła na niechiński sprzęt - zauważył Marek Lipski.- Wykluczyć kogoś to nie sztuka, sztuką jest zwiększyć cyberbezpieczeństwo, a w mojej ocenie takie wykluczenie wcale tego cyberbezpieczeństwa nie zwiększa - podsumował Piotr Mieczkowski.