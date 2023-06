W Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka otwarto pracownię rezonansu magnetycznego

Pracownia rezonansu magnetycznego została otwarta w poniedziałek w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Zakup sprzętu i doposażenie pomieszczeń kosztowało 6 mln zł. Pieniądze pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Uroczyste otwarcie nowej pracowni odbyło się w poniedziałek w szpitalu przy ulicy Prostej w Kielcach.

"Jesteśmy specyficznym szpitalem, jeśli chodzi o zakres działalności. Do tej pory musieliśmy wysyłać nasze pacjentki do diagnostyki rezonansem do placówek poza terenem naszego województwa. W tej chwili będziemy w stanie właściwie zabezpieczyć ich potrzeby" - powiedział dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka dr Rafał Szpak.

Zaznaczył, że pracownia będzie też służyć wszystkim mieszkańcom woj. świętokrzyskiego. "Dziennie będziemy w stanie wykonać 20-25 badań. Zaletą urządzenia jest to, że ma bardzo duży otwór diagnostyczny, powyżej 70 cm. Jest to wygodne dla pacjentów z nadwagą, osób cierpiących na klaustrofobię, ale przede wszystkim dla kobiet w ciąży" - zaznaczył dyrektor.

Dyrektor dodał, że aparat ma oprogramowanie do redukcji tzw. artefaktów ruchowych, dzięki czemu umożliwi otrzymanie diagnostycznych obrazów nawet u dzieci.

"Bez nowoczesnej diagnostyki nie ma sprawnego i skutecznego leczenia. Szczególnie jest to istotne w ginekologii i położnictwie" - powiedział uczestniczący w konferencji konsultant krajowy ds. diagnostyki obrazowej i radiologii prof. Jerzy Walecki.

"Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka od lat cieszy się wysoką renomą, służy pacjentom w imponującym zakresie, ponieważ dysponuje 120 łóżkami, jeśli chodzi o ginekologię. Cieszę się, że doskonała aparatura i najwyższa technologia trafia w ręce ludzi, którzy odpowiednio ją wykorzystają" - dodał.

Zakup sprzętu i doposażenie pomieszczeń kosztowało 6 mln zł. Pieniądze na inwestycje pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Udział w uroczystym otwarciu nowej pracowni wzięli świętokrzyscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości: wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, poseł Krzysztof Lipiec i senator Krzysztof Słoń, którzy podkreślali, że nowa inwestycja ułatwi proces leczenia.

"Rokrocznie przeznaczamy coraz więcej środków na ochronę zdrowia. Zdrowie i bezpieczeństwo to dla nas priorytet" - zaznaczył wiceminister Krupka.

Szpital przy ulicy Prostej w Kielcach jest prowadzony przez powiat kielecki. Od 2018 r. samorząd przekazał na modernizację placówki i zakup nowych urządzeń ponad 32 mln zł. "Zarząd powiatowy dokłada wszelkich starań, aby mieszkańcy leczyli się w godnych i sprzyjających warunkach" - powiedział starosta kielecki Mirosław Gębski.

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka świadczy usługi w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii. Do dyspozycji pacjentów są również poradnie przyszpitalne, m.in.: patologii ciąży, leczenia niepłodności, ginekologii dziecięcej i neonatologiczna.