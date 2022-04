W Tallinie rozpoczęły się gry wojenne Locked Shields - ćwiczenia NATO z cyberbezpieczeństwa

W stolicy Estonii rozpoczęły się gry wojenne Locked Shields - największe na świecie międzynarodowe ćwiczenia obrony cybernetycznej w czasie rzeczywistym - poinformował we wtorek amerykański nadawca "The Hill". Przedsięwzięcie organizowane przez Centrum Doskonalenia Cyberobrony NATO potrwa do najbliższego piątku.

Zespoły uczestniczące w Locked Shields 2022 będą rywalizować ze sobą w symulacji, która ma posłużyć wypracowaniu jak najskuteczniejszych metod ochrony sieci i infrastruktury krytycznej przed cyberatakami.

"Tego rodzaju gry wojenne umożliwiają doskonalenie umiejętności zarówno w ataku, jak i w obronie. Biorąc pod uwagę wojnę na Ukrainie i zagrożenie ze strony rosyjskich działań cybernetycznych, ważne jest, aby NATO stale ćwiczyło swoje zdolności cyberbezpieczeństwa" - powiedział dyrektor generalny organizacji pozarządowej Cyber Threat Alliance Michael Daniel, cytowany przez "The Hill".

Ćwiczenia Locked Shields są organizowane w Tallinie od 2010 roku. Estonia jest uznawana za jednego ze światowych liderów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej przed cyberatakami.

Centrum Doskonalenia Cyberobrony NATO (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) zostało utworzone w 2008 roku w stolicy Estonii. Jego misją jest zwiększenie zdolności, współpracy i wymiany informacji pomiędzy NATO, państwami członkowskimi Sojuszu i partnerami w dziedzinie cyberobrony. Centrum prowadzi m.in. analizę strategiczną trendów w zakresie cyberobrony oraz odpowiada za szkolenie kadr sił zbrojnych państw Sojuszu w tej dziedzinie.