W trakcie pandemii wzrosła liczba fałszywych serwisów zakupowych

W trakcie pandemii COVID-19 w Rosji znacząco wzrosła liczba stron podszywających się pod znane serwisy, umożliwiające zamawianie posiłków lub zakup sprzętów elektronicznych, takie jak Delivery Club czy Yandex.Food - poinformowali rosyjscy eksperci ds. cyberbezpieczeństwa.

Jak ujawnili rosyjscy eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa, podczas pandemii COVID-19 w Rosji wzrosła liczba fałszywych platform online, podszywających się zwłaszcza pod znane serwisy zakupowe. I tak, w ciągu ostatnich czterech miesięcy na rynku pojawiło się 56 klonów serwisu Delivery Club, specjalizującego się w zamówieniach jedzenia online, oraz przynajmniej 30 kopii platformy Yandex.Food. Eksperci ujawnili też witryny podszywające się pod oficjalny sklep Samsunga oraz wirtualny hipermarket z elektroniką Citilink.

Jak przyznają specjaliści, fałszywe serwisy do złudzenia przypominają oryginalne witryny i podobnie jak one zawierają np. rozbudowane katalogi produktów czy, w przypadku usług gastronomicznych, pełne listy restauracji, umożliwiają wprowadzenie danych, w tym adresu użytkownika, oraz dokonanie płatności online z użyciem kart płatniczych. Co więcej w przypadku niektórych platform, jak np. Delivery Club, użytkownik musi potwierdzić płatność kodem otrzymanym w wiadomości sms, co również udało się skopiować hakerom i co dało im możliwość powiązania numeru użytkownika z jego kontem bankowym.

Szacuje się, że liczba fałszywych serwisów z miesiąca na miesiąc rośnie. Z danych firmy SearchInform wynika, że w lutym br. ujawniono 53 tego typu domeny, natomiast w kwietniu było ich już 288.