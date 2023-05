W transporcie mamy przed sobą spore telekomunikacyjne wyzwanie

Budując infrastrukturę transportową w Polsce powinniśmy wybiegać myślą w przyszłość, biorąc od razu pod uwagę nowe technologie komunikacyjne, które dopiero się pojawią.

Branża transportowa nieustannie się rozwija – w Polsce, w Europie i na świecie. I w coraz większym stopniu jej sprawne działanie polega na nowoczesnych technologiach telekomunikacyjnych.

- Z naszego punktu widzenia wyzwaniem jest to, że nie sposób myśleć o nowoczesnym systemie transportowym – obejmującym zarówno transport naziemny, jak i lotniczy – w którym nie byłaby wykorzystywana najbardziej zaawansowana technologia telekomunikacyjna w roli czynnika umożliwiającego działanie takiej infrastruktury - mówi Santiago Argelich Hesse, dyrektor zarządzający Cellnex Poland, firmy udostępniającej infrastrukturę telekomunikacyjną.

- Obserwujemy dziś, że w Polsce realizowane są duże projekty w dziedzinie transportu kolejowego i drogowego oraz lotniczego, ale brakuje przy tym przewidywania, w jaki sposób dzięki telekomunikacji tego rodzaju infrastruktura mogłaby stać się prawdziwie przyszłościowym rozwiązaniem z punktu widzenia transformacji cyfrowej - dodaje.

- Nikt nie wyobraża sobie podróży z Krakowa do Warszawy bez pełnej łączności – pociągiem, który jest w maksymalnym stopniu zautomatyzowany, a bezpieczeństwo w czasie podróży zapewniane jest dzięki wsparciu systemów cyfrowych, które działają w czasie rzeczywistym - zwraca uwagę Santiago Argelich Hesse.

To jednak wymaga pewnych konkretnych decyzji, których musimy w Polsce dokonać.

- Wszystko to wymaga zastosowania sieci i łączności, a pytanie brzmi, w jaki sposób wszystkie zainteresowane strony – administracja publiczna, podmioty odpowiedzialne za transport oraz firmy prywatne, takie jak operatorzy, czy też gracze skupieni na infrastrukturze, tacy jak my – będą ze sobą współpracować, aby stało się to możliwe. Dla mnie nadal nie jest to jasne - stwierdza dyrektor zarządzający Cellnex Poland.