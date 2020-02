W USA pierwszy całkowicie samoobsługowy supermarket Amazona

Amazon otworzył we wtorek w Seattle pierwszy wielkopowierzchniowy i całkowicie samoobsługowy supermarket. Zakupy w sklepie Amazon Go odbywają się bez kasjerów, za to z oprogramowaniem, które przy wyjściu automatycznie obciąża konta klientów za zakupy.

Otwarty przez koncern Jeffa Bezosa nowy samoobsługowy supermarket Amazon Go zlokalizowany jest w dzielnicy Capitol Hill w Seattle w północno-zachodnim stanie Waszyngton i jest cztery razy większy od pierwszego tego typu sklepu udostępnionego klientom, także w Seattle, w styczniu 2018 r.



W markecie nie trzeba stać w kolejkach. Zakupy odbywają się bez udziału kasjerów, za to z systemem kamer i czujników oraz oprogramowaniem, które przy wyjściu automatycznie obciąża konta klientów. Żeby zrobić zakupy, konsumenci muszą zainstalować na smartfonie aplikację Amazon Go, po czym zeskanować ją przy bramce prowadzącej do sklepu. Setki kamer i czujników odnotowują, co klient wkłada do koszyka. Jeśli konsument rozmyśli się i odstawi produkt na półkę, jest on automatycznie usuwany z jego wirtualnego koszyka. Zapłata jest automatycznie ściągana z karty kredytowej klienta w momencie, kiedy wychodzi on ze sklepu.

Amazon Go różni się od innych supermarketów tym, że nie ma tam stoisk z produktami na wagę np. owocami morza czy wędlinami, zwykle ważonymi i pakowanymi przez pracowników sklepu. Można dostać świeże wędliny, ale tylko paczkowane. Jak zapewnia zarząd firmy, był to jedyny sposób pozwalający zastosować technologię przy wycenie produktu.



Koncern zakłada, że z usług wielkopowierzchniowego marketu będą korzystali raczej mieszkańcy dzielnicy, niż pracownicy okolicznych biur. Dla nich koncern w ciągu ostatnich dwóch lat otworzył łącznie 25 niewielkich sklepików osiedlowych, rozsianych po całych Stanach Zjednoczonych, w tym w San Francisco, Chicago i Nowym Jorku. Niewielkie sklepy (większość z nich nie przekracza powierzchni 186 mkw.) oferują ograniczony asortyment; zakupy w nich odbywają się na tej samej zasadzie, jak w dużym markecie Amazon Go.

Nowy format odzwierciedla dążenie Amazon, żeby pozyskać więcej klientów i zwiększyć cotygodniowe dochody firmy z artykułów spożywczych. Koncern Jeffa Bezosa chce też konkurować z największymi amerykańskimi sieciami supermarketów jak Kroger czy Albertsons. Jak jednak podkreślają eksperci, nie wiadomo jeszcze, na ile samoobsługowe markety opłacą się koncernowi. Owszem Amazon oszczędził na zredukowaniu siły roboczej, musiał jednak zainwestować w kamery, czujniki, serwery i oprogramowanie.

Wartość amerykańskiej branży sklepów spożywczych sięga 900 mld dolarów. Amazon prowadzi już sieć sklepów Whole Foods Market. Po koniec zeszłego roku koncern ujawnił, że jego dochody ze sklepów stacjonarnych, w tym Whole Foods i osiedlowych sklepików Amazon Go, wyniosły 4,4 mld dolarów. W połowie listopada ub.r. koncern potwierdził również zamiar uruchomienia odrębnej sieci supermarketów obsługiwanych przez ludzi - poczynając od zamożnej dzielnicy Woodland Hills w kalifornijskim Los Angeles.