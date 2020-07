W USA powstaje wart 68 mld USD producent podzespołów

Amerykański producent podzespołów Analog Devices wykupuje konkurencyjną firmę Maxim Integrated. W wyniku fuzji powstanie podmiot o wartości ok. 68 mld dolarów dostarczający układów scalonych m.in. na potrzeby rozwoju technologii jazdy autonomicznej i 5G.

W ramach transakcji dotychczasowi udziałowcy Maxim Integrated Products otrzymają akcje Analog Devices o łącznej wartości 20 mld dolarów (ok. 31 proc. udziałów spółki) - 0,63 akcji producenta z Norwood pod Bostonem w Massachusetts za każdy posiadany przez siebie walor przedsiębiorstwa z kalifornijskiego San Jose. Ponadto dwie osoby z kierownictwa Maximam, w tym prezes Tunc Doluca, przejdą do rady dyrektorów Analogu.

Fuzja producentów podzespołów z dwóch wybrzeży Stanów Zjednoczonych ma zostać sfinalizowana latem 2021 r. Wcześniej transakcja musi jednak uzyskać akceptację regulatorów rynku oraz udziałowców obu spółek.

Jak wskazuje we wtorek agencja Associated Press, wykup rywala na rynku półprzewodników może umocnić pozycję Analog Devices szczególnie w kontekście rozwoju technologii pojazdów autonomicznych oraz sieci łączności nowej generacji (5G). Dotychczas spółka z Norwood specjalizowała się w rozwiązaniach do konwersji danych, przetwarzania sygnałów i zarządzania energią. Jej produkty znajdują zastosowania m.in. w transporcie i służbie zdrowia.

Kalifornijska firma Maxim Integrated również dostarcza podzespołów na potrzeby podmiotów z branży m.in. opieki zdrowotnej, a także dla producentów i przedsiębiorstw energetycznych. AP przypomina, iż wybuch pandemii odbił się na akcjach Maxima, które w okresie luty-marzec straciły nawet 30 proc. wartości. Od tego czasu sytuacja spółki na giełdzie uległa jednak poprawie.

Po ogłoszeniu wykupu przez Analog Devices cena za akcję Maxima osiągnęła najwyższą wartość od 20 lat - ok. 70 dolarów za walor (ponad 8-proc. wzrost względem ubiegłego tygodnia na poniedziałkowym zamknięciu). Tymczasem notowania firmy Analog spadły o 5,82 proc. względem poprzedniego zamknięcia do 117,25 dolarów za walor.