W USA strajk pracowników Whole Foods; masowo nie stawili się w pracy

Pracownicy sieci sklepów Whole Foods (Amazon) z różnych stanów USA odmówili stawienia się w pracy ze względów chorobowych w proteście przeciw nieadekwatnym ich zdaniem metodom zabezpieczania zatrudnionych przed zakażeniem koronawirusem – podała agencja Bloomberga.

Nie wiadomo, ilu pracowników należącej do Amazona sieci z centralą w teksańskim Austin wzięło udział w akcji. Tego rodzaju szacunków nie przedstawił ani organizator inicjatywy, ani samo Whole Foods. Firma specjalizująca się w sprzedaży żywności ekologicznej przekazała jednak, że niedyspozycja pracowników nie wpłynęła na jej działalność.

Bloomberg dotarł do pracowników z pięciu amerykańskich stanów - w tym Illinois i Teksasu - którzy potwierdzili udział w proteście. Powodem demonstracji miały być m.in. różnice zdań pracowników i menedżerów Whole Foods co do adekwatności metod zabezpieczania przed zakażeniem SARS-CoV-2 oraz obawy o przeniesienie Covid-19 na członków rodziny.

Organizatorzy strajku z grupy Whole Worker udostępnili podpisaną już przez 10,5 tys. osób petycję, w której domagają się płatnego urlopu dla pracowników, którzy zdecydują się na samoizolację, opiekę zdrowotną dla osób zatrudnionych na niepełny etat (którą firma wycofała w styczniu) i przeznaczenie dodatkowych środków na testowanie i leczenie chorego personelu.

Rzeczniczka Whole Foods Rachel Malish oceniła, że "niewielka, choć głośna" grupa protestujących nie odzwierciedla poglądów liczącej 95 tys. osób kadry. Dodała, że firma wprowadziła rozmaite inicjatywy ochronne i zachęty, m.in., podwyższyła stawkę godzinową o 2 USD. Zwiększone zostały również dodatki za nadgodziny, a osoby objęte kwarantaną mają prawo do dwutygodniowego płatnego urlopu. Pakiet ten jest standardem dla całej siły roboczej Amazona - wskazała.

Agencja Bloomberga podkreśliła, że to kolejna akcja pracowników firm, które pozostają otwarte i obsługują klientów mimo rozwoju epidemii koronawirusa. Kadry najczęściej domagają się dodatkowych środków zabezpieczeń i lepszych warunków pracy.

Wcześniej w sprawie środków zaradczych i warunków zatrudnienia protestowali już pracownicy sieci Perdue Farms, restauracji McDonald's, a także koncernu General Electric. Sieć sklepów Walmart zapowiedziała w tym tygodniu, że spodziewa się większej absencji pracowników, co ma być jednak "możliwym do opanowania" problemem.

W poniedziałek pracy z powodu obaw o rozprzestrzenianie się Covid-19 odmówiły dwie grupy pracowników firmy Amazon w placówkach w USA i Włoszech. Strajk ogłosiła także grupa pracowników dostawcy zakupów Instacart.