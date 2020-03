W USA zawieszona produkcja filmów i seriali; powodem koronawirus

Netflix, Disney, Universal i Warner Bros, z powodu epidemii Covid-19 zawiesiły tymczasowo produkcje filmów i seriali telewizyjnych. Przerwano m.in. zdjęcia do serialu "Strangers Things" i remake'u "Małej Syrenki" - poinformował portal The Verge.

Serwis streamingowy Netflix poinformował, że w odpowiedzi na ograniczenia wprowadzone przez władze z powodu epidemii koronawirusa, na dwa tygodnie przerywa zdjęcia do realizowanych na terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady filmów i seriali. Według portalu nie wiadomo dokładnie, ile projektów Netflixa ucierpi na tej przerwie, bo serwis realizuje ich sporo i są one na różnym etapie produkcji. Pewne jest jednak, że wstrzymano zdjęcia do kolejnych sezonów seriali "Stranger Things" oraz "Grace i Frankie", a także nowych produkcji, jak serial "Sex/Life" czy film komediowy "Prom".

Z kolei studio Disney'a wydało oświadczenie, że "chociaż nie potwierdzono żadnego przypadku Covid-19 wśród ekipy pracującej przy produkcjach, to po przeanalizowaniu sytuacji i by zapewnić bezpieczeństwo obsadzie i pracownikom, firma podjęła decyzję o tymczasowym wstrzymaniu zdjęć do swoich filmów". I tak, zablokowana została m.in. produkcja remake'u "Małej Syrenki" i opartego na komiksie Marvela filmu "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings".

Koncern zapewnił, że będzie na bieżąco śledził sytuację i wznowi prace tak szybko, jak to możliwe.

Zawieszenie prac ogłosiły także studia Universal i Warner Bros. Pierwsze z nich przerwało m.in. zdjęcia do filmu "Jurassic World: Dominion"i poinformowało, że dopiero w najbliższych tygodniach ogłosi, kiedy może do niego powrócić. Drugie - przyznało, że na przynajmniej dwa tygodnie zawiesiło prace nad filmem "Batman" Matt'a Reeves'a. Studio zapewniło jednak, że premiera filmu odbędzie się jak planowano, czyli 25 czerwca 2021 r.

Koncern zmuszony był również przerwać zdjęcia do kręconej w Australii biografii Elvisa w reżyserii Baza Luhrmann'a po tym jak okazało się, że występujący w filmie Tom Hanks został zakażony koronawirusem.