W Vigo z optymizmem w przyszłość. Wyniki lepsze niż przed rokiem

Vigo System, spółka z w Ożarowa Mazowieckiego, udostępniła raport prezentujący wyniki finansowe za III kwartał 2021 r. Wynika z niego, że przychody wyniosły w tym czasie prawie 16,7 mln zł. Rok wcześniej, w III kwartale 2020 r., było to 12 887 684 zł. To znaczy, że w porównywanych okresach odnotowano wzrost przychodów o ponad 29 proc.

Wzrost rentowności

Nowe inwestycje i pracownicy

Natomiast o 1,54 mln zł rok do roku wzrosły koszty ogólne zarządu spółki. W raporcie wskazano, że jest to związane ze wzrostem kosztów mediów, usług obcych, w tym głownie doradczych, ale też związanych z otwarciem biura w USA, a także wynagrodzeń, spowodowanych zwiększeniem zatrudnienia w firmie.W ciągu trzech kwartałach 2021 r. Vigo System zwiększyło sprzedaż o 10 mln zł, do rekordowych 49,2 mln zł, Wypracowano też 18,7 mln zł powtarzalnego zysku, o ponad połowę więcej niż rok wcześniej.W tym samym czasie zysk z działalności operacyjnej wyniósł 18,97 mln zł i był wyższy r/r o 38,61 proc. Wzrostowi sprzedaży towarzyszy wysoka rentowności biznesu. Wypracowana przez Vigo powtarzalna EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) wyniosła 22,1 mln zł.Zobacz też: Bezzałogowiec AWHero gotowy do służby w marynarce

To wzrost prawie o 48 proc., a rentowność netto urosła o blisko 41 proc., wobec odpowiednio 40 proc. i 30 proc. rok wcześniej. W ciągu 9 miesięcy 2021 r. największą grupą odbiorców produktów spółki były, tak jak w trzecim kwartale, firmy przemysłowe. Sprzedaż detektorów do zastosowań przemysłowych zwiększyła się w minionym kwartale o 38 proc., do 7,5 mln zł.Kolejne miejsce na sprzedażowym podium zajęły detektory do zastosowań wojskowych, których sprzedaż zwiększyła się rok do roku o 25 proc. do 5,9 mln zł. Na trzecim miejscu, pod względem wielkości obrotów, uplasowały się detektory wykorzystywane w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa transportu. Wartość ich sprzedaży w III kwartale wyniosła 1,5 mln zł (wzrost o 34 proc. r/r).Wzrosła też rentowność netto. W omawianym okresie finansowym wzrosła ona do 37,93 proc., w porównaniu do poziomu 30,71 proc. liczonego r/r. Zdaniem prezesa Piotrowskiego sytuacja finansowa firmy doskonale odzwierciedla silną pozycję Vigo System na globalnym rynku oraz doskonałą jakość jej produktów.Są ważnym graczem w najbardziej perspektywicznym obecnie dla nowoczesnej gospodarki segmencie urządzeń fotonicznych i elektroniki użytkowej, gdzie detektory podczerwieni czy materiały półprzewodnikowe do produkcji diod, laserów oraz fotodetektorów znajdują coraz większe zastosowanie.Dzięki zrealizowanym przez Vigo System inwestycjom i zatrudnieniu nowych pracowników, spółka jest gotowa sprostać stale rosnącym zamówieniom. Nic dziwnego, że w przyszłość patrzą z optymizmem.Cele finansowe spółki na 2021 r., wskazane w przyjętej nowej strategii rozwoju Vigo na 2021 r., to wypracowanie 67 mln zł sprzedaży i 29,5 mln zł powtarzalnej EBITDA.-Mamy wszelkie argumenty ku temu by dalej rosnąć, konsekwentnie rozwijając współpracę z dotychczasowymi partnerami oraz pozyskując nowych kontrahentów. Dysponujemy unikatowym produktem, sukcesywnie rozbudujemy sieć sprzedaży - podkreśla prezes Piotrowski.