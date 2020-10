W weekend odbędzie się globalny hackaton NASA

W weekend odbędzie się 48-godzinny wirtualny hackathon NASA International Space Apps Challenge 2020. Przy pomocy udostępnianych przez amerykańską agencję danych zespoły sformowane z uczestników z całego świata spróbują swoich sił w wyzwaniach z szansą na nagrody.

Jak podkreśla NASA, udział w hackatonie mogą brać nie tylko programiści. Agencja zachęca do udziału wszystkie osoby, które interesują się rozwiązywaniem problemów, w tym na przykład studentów, inżynierów, projektantów, artystów, przedsiębiorców i pisarzy. Często największe sukcesy odnoszą zespoły mające zróżnicowany skład pod względem specjalizacji swoich członków.

NASA International Space Apps Challenge 2020 rozpocznie się 3 października o godz. 9:00 czasu lokalnego i potrwa do 4 października do godz. 23:59. Aby wziąć udział w hackatonie, należy zarejestrować się w wybranym wirtualnym miejscu na świecie. W przypadku Polski jest to Szczecin, gdzie akcję koordynuje inicjatywa Szczecin ogarnia Technologie (SzoT).

Uczestnicy NASA International Space Apps Challenge 2020 mają do wyboru różnorodne wyzwania podzielone na siedem obszarów tematycznych: "Obserwuj" - tworzenie narzędzi, które polepszą dostęp do danych obserwacyjnych; "Informuj" - nowe sposoby przetwarzania danych archiwalnych i informowania o nich; "Podtrzymuj" - co można zrobić, aby nasza planeta nadal nadawała się do życia dla kolejnych pokoleń, albo jak podtrzymywać życie ludzi w trudnych warunkach w kosmosie; "Twórz" - wymyślanie prostych metod łączenia komponentów w kosmosie czy modeli 3D sprzętu, który może być przydatny w przyszłych misjach astronautów na powierzchniach innych planet; "Konfrontuj" - używanie technologii do wykrywania lub przewidywania pożarów, powodzi i innych katastrof; "Łącz" - analiza metod komunikowania się z innymi oraz złożonych sieci pomiędzy ludźmi; istnieje także kategoria dowolna, wyłączona z konkursu: "Wymyśl własne wyzwanie".

Inicjatywa NASA Space Apps wystartowała w 2012 roku, a obecnie jest największym globalnym hackatonem. Najlepsze projekty opracowane w trakcie wydarzenia mogą liczyć na nagrody od amerykańskiej agencji kosmicznej. Poprzednia wirtualna edycja hackatonu miała temat Space Apps COVID-19 Challenge i odbyła się 30-31 maja 2020 r. Wzięło w niej udział ponad 15 tysięcy osób ze 150 krajów. Z kolei w ubiegłym roku w Space Apps Challenge wzięło udział 29 tysięcy osób z 71 krajów.

Partnerami akcji jest kilka innych agencji kosmicznych poza amerykańską: japońska, kanadyjska, francuska oraz Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.spaceappschallenge.org.