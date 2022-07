W Wielkiej Brytanii powstanie najdłuższa “dronostrada”. Ruch będzie się odbywał bez pilotowania przez ludzi

Brytyjski rząd zaakceptował “Project Skyway” - plan sieci korytarzy powietrznych dla dronów. “Dronostrada” połączy sześć miast, a jej długość wyniesie 265 km. Rząd Wielkiej Brytanii upatruje w tym projekcie szansę na rozwinięcie nowego, ekologicznego transportu.

Informacja o budowie zautomatyzowanej powietrznej autostrady dla dronów może brzmieć jak doniesienie z planu filmu sci-fi, jednak to już się dzieje w rzeczywistości. Rząd Wielkiej Brytanii zezwolił na prace nad Projektem Skyway - siecią korytarzy powietrznych dla dronów, która połączy miasta Reading, Oxford, Milton Keynes, Cambridge, Coventry i Rugby.

System ma umożliwić ruch dronów bez konieczności zdalnego pilotowania przez człowieka. Jak na razie, nie jest to dozwolone poza wyjątkowymi, rzadkimi sytuacjami. Wzdłuż wytyczonych korytarzy zostaną zainstalowane naziemne czujniki, które poprowadzą drony do ich miejsc przeznaczenia.

Plany zostały zgłoszone przez konsorcjum utworzone przez firmę Altitude Angel, dostawcę oprogramowania, oraz BT, brytyjskiego operatora telekomunikacyjnego.

Skyway ma umożliwić producentom integrację ich bezpilotowych systemów naprowadzania i łączności z "wirtualną autostradą". Po zalogowaniu się drona do systemu, Skyway przejmie nad nim kontrolę i bezpiecznie poprowadzi przez "korytarze" do miejsca docelowego. Będzie to możliwe dzięki integracji oprogramowania.

Ponadto ponieważ potężne czujniki, które odpowiadają za naprowadzanie, umieszczone będą na ziemi, nie będzie potrzeby montowania ich na samych dronach, przez co zwiększy się ich ładowność.

Altitude Angel zainstaluje 29 wież nawigacyjnych korzystających z technologii nazwanej Arrow, czyli strzała, które pozwolą na bezpieczne poruszanie się dronów w dostępnej przestrzeni powietrznej. W miarę możliwości zostanie w tym celu wykorzystana istniejąca infrastruktura, np. maszty telefonii komórkowej.

"Możliwości, jakie da wdrażany przez nas Project Skyway, mogą zrewolucjonizować transport towarów i sposób podróżowania podobnie jak powstanie kolei w XVIII wieku zmieniło ówczesny transport" - mówi MailOnline Richard Parker, dyrektor generalny i założyciel Altitude Angel. "Technologia Arrow, którą budujemy, ma potencjał transformacyjny. Jest podstawą Projektu Skyway i jedynym dotychczas istniejącym skalowalnym rozwiązaniem, które pozwala bezpiecznie i na poważnie rozpocząć wdrażanie dronów do naszego codziennego życia" - mówi Richard Parker, zapewniając przy tym, że przestrzeń powietrzna pozostanie otwarta, a lotnictwo załogowe i bezzałogowe będą mogły bezpiecznie koegzystować.

Autostrada dla dronów w celu zapobiegania kolizjom statków powietrznych będzie wykorzystywać technologię wykrywania i unikania (DAA), która została opracowana przez Altitude Angel w 2020 roku i przetestowana w 8-kilometrowym korytarzu powietrznym na południe od Reading.

System automatycznie przesyła instrukcje do bezzałogowych dronów, aby zachować między nimi bezpieczny dystans lub, jeśli grozi im zderzenie, zmienić tor lotu. Według Altitude Angel, DAA nie wymaga instalowania na pokładzie drona specjalistycznego sprzętu, wystarczą drobne adaptacje techniczne, więc może być używany przez wiele firm.

Pierwsza "dronostrada" powstanie między centralną częścią Anglii a jej południowym wschodem, ale Altitude Angel informuje, że udostępni technologię, aby umożliwić innym miastom na całym świecie tworzenie własnych autostrad dla dronów.

Brytyjski rząd oficjalnie ogłosił projekt w poniedziałek 18 lipca na Farnborough Air Show. "Potencjał społeczny i gospodarczy dronów jest ogromny i potrzebna jest ścisła współpraca całej branży, aby w pełni wykorzystać te możliwości w sposób bezpieczny i odpowiedzialny" - powiedział podczas konferencji dyrektor BT ds. dronów Dave Pankhurst.

Z kolei Richard Parker z Altitude Angel podkreśla, że Skyway to nie tylko szansa udostępnienia Wielkiej Brytanii ekologicznego transportu lecz przede wszystkim możliwość wdrażania go na całym świecie i czerpania z tego korzyści. (PAP Life)

