W Zawierciu powstanie zakład recyklingu baterii i odzysku metali

Kosztem ok. 380 mln zł firma Elemental Strategic Metals zbuduje w Zawierciu zakład zajmujący się odzyskiwaniem metali, także szlachetnych, ze zużytych baterii laptopów, telefonów komórkowych czy aut elektrycznych oraz z przetworzonych katalizatorów samochodowych. Powstanie co najmniej 100 miejsc pracy.

Nowy zakład, którego uruchomienie jest planowane na 2023 rok, ma prowadzić działalność w zakresie wtórnej produkcji metali - w tym takich jak lit i kobalt oraz metali szlachetnych, jak platyna, pallad czy rod.

Produkcja będzie prowadzona w dwóch odrębnych ciągach technologicznych, w oparciu o technologie rozwijane m.in. we współpracy z naukowcami z Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Śląskiej oraz z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Metali Nieżelaznych, a także z wiodącymi światowymi dostawcami zaawansowanych urządzeń produkcyjnych.

W poniedziałek przedstawiciele inwestora, samorządu Zawiercia oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) podpisali umowę nabycia działek przemysłowych w Strefie Aktywności Gospodarczej w Zawierciu, gdzie zrealizowana zostanie pierwsza faza projektu pod nazwą "Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu".

