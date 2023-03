Walka z tarciem w celu ochrony maszyn

Naukowcy japońscy wykorzystują sztuczną inteligencję do badań nad tarciem. Opracowali oni system kontroli, który ma ograniczać kontakt uszkodzonych elementów na współpracujących ze sobą powierzchniach. Wcześniejsze badania były skierowane głównie na tworzenie lepszych materiałów.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Tarcie w mechanice jest jednym z kluczowych zagadnień - problemów, nad którym pracują inżynierowie i konstruktorzy od momentu powstania pierwszych maszyn. Układy mechaniczne, w których ruchome części stykają się regularnie, są podatne na uszkodzenia w wyniku działania tarcia.

Naukowcy z Uniwersytetu Tohoku (Japonia) opracowali system kontroli kontaktu współpracujących powierzchni, sterowany przez sztuczną inteligencję. Jego zadaniem jest ograniczenie kontaktu uszkodzonych obszarów. System jest obecnie testowany pod kątem przyszłego zastosowania w seryjnie produkowanych maszynach.

"Może to zmienić strategię projektowania systemów mechanicznych - z podejścia tradycyjnego, polegającego na opracowywaniu nowych i lepszych materiałów - na rzecz opracowywania powierzchni, które mogą się aktywnie dostosowywać tak, aby zmniejszyć skalę uszkodzeń" - powiedział profesor Uniwersytetu Tohoku Motoyuki Murashima. Chodzi o płaszczyzny (materiały), które mogą zmieniać swoje właściwości w trakcie pracy.

Badania koncentrowały się na potencjale innowacyjnych materiałów, których powierzchnie zmieniają swoje właściwości w trakcie pracy w zależności od środowiska, w którym działają. Nad tymi materiałami pracuje kilka grup badawczych, które próbują odtwtorzyć w nich elastyczność, powszechną u organizmów żywych. Właściwość taką posiada na przykład liść, którego powierzchnia zmienia się w reakcji na zmianę wilgotności.

Jednym z przykładów w inżynierii, opracowanych wcześniej przez prof. Murashimę i współpracowników, jest powierzchnia złożona z membrany, wspartej na twardym podłożu, gdzie zmiany ciśnienia naprężenia zmieniają morfologię powierzchni.

Zespół japońskich naukowców pod kierownictwem prof. Murashimy opracował założenia sztucznej inteligencji, w której czujniki analizują tarcie między dwiema powierzchniami. Po wykryciu miejsca uszkodzenia system może następnie wykorzystać zdolność powierzchni do zmiany właściwości, i ograniczyć do minimum kontakt tarciowy uszkodzonych obszarów (obrazowo przedstawiono to na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=CSy-9rMg74U&t=15s).

"To pierwsze badanie, w którym sztuczną inteligencję wykorzystano do kontrolowania kształtu zmieniających się powierzchni i wykrywania uszkodzeń na oddziałujących ze sobą powierzchniach" - powiedział prof. Murashima.

"Następnym ważnym krokiem będzie opracowanie bardziej wyrafinowanych algorytmów uczenia się i sterowania, które skrócą czas potrzebny do zaprogramowania w urządzeniu sterującym (w ramach uczenia maszynowego) właściwości analizowanych powierzchni, a tym samym pozwolą uzyskać lepszą i szybszą kontrolę zapobiegania uszkodzeniom" - dodał prof. Murashima.

Wynik badań ukazały się w piśmie "Tribology International" (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301679X23000671?via%3Dihub)