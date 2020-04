Wall Street Journal: GM, Ford i Fiat Chrysler planują wznowienie produkcji w USA 18 maja

General Motors, Ford oraz Fiat Chrysler planują wstępnie na 18 maja częściowe wznowienie produkcji w niektórych spośród swoich zakładów w USA zamkniętych od marca z powodu pandemii koronawirusa – donosi Reuter powołując się na “Wall Street Journal”.

Władze motoryzacyjnych koncernów miały w ostatnich dniach prowadzić intensywne konsultacje w sprawie ponownego otwarcia fabryk z przedstawicielami związku zawodowego United Auto Workers (UAW) oraz z gubernatorką stanu Michigan Gretchen Whitmer.

Odnosząc się do doniesień "WSJ" w wydanym w poniedziałek czasu lokalnego oświadczeniu Ford stwierdził, że nie ustalono jeszcze konkretnej daty wznowienia produkcji w amerykańskich fabrykach. General Motors zaprzeczył, by informował o konkretnej dacie. Z kolei Fiat Chrysler poinformował, że zakomunikuje datę ponownego uruchomienia swoich zakładów "we właściwym czasie".

Reuter przypomina, że kierownictwo UAW określiło w ub. tygodniu ewentualne plany wznowienia produkcji jako "przedwczesne i zbyt ryzykowne".

Gubernatorka stanu Michigan Gretchen Whitmer zapowiedziała z kolei, że wszystkie decyzje dotyczące ewentualnej zgody na wznowienie produkcji w zakładach samochodowych podejmie kierując się "danymi, a nie sztucznymi harmonogramami".

Rzecznik prasowy UAW Brian Rothenberg zaprzeczył, by podczas rozmów z władzami koncernów motoryzacyjnych była mowa o konkretnej dacie wznowienia produkcji w amerykańskich fabrykach.

Trwające obecnie konsultacje pomiędzy firmami samochodowych a amerykańskimi związkami zawodowymi dotyczą wprowadzenia nowych środków bezpieczeństwa w zakładach. Poza rutynowym mierzeniem temperatury pracowników w grę wchodzi również przeorganizowanie stanowisk pracy, wprowadzenie procedur zapewniających minimalizację bliskich kontaktów pomiędzy pracownikami, zapewnienie maseczek, rękawic oraz innych środków ochrony oraz regularne dezynfekowanie miejsc pracy.

