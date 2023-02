Wall Street sięga po zakazy w walce z czatem GPT

W minionym tygodniu banki tworzące trzon finansjery Wall Street ograniczyły korzystanie z czata GPT swoim pracownikom.

Takie rozwiązania zastosowały m.in. CitiGroup, Bank of America, Deutsche Bank, czy też Goldman Sachs i Wells Fargo.

Jak donoszą Bloomberg i Financial Times, wymienione banki nie były pierwsze. Prym w działaniu wiedzie JPMorgan Chase. Wcześniej na podobny krok zdecydował się amerykański Amazon.

Chat uznany za nieautoryzowane rozwiązanie, albo po prostu zakazany

Kroki, które podejmują banki to przede wszystkim ograniczanie dostępności czatu bazującego na sztucznej inteligencji. Bank of America dodał go do swojej listy nieautoryzowanych aplikacji. A to oznacza, że na firmowym sprzęcie pracownicy nie mogą instalować związanej z nim aplikacji, nie mogą też korzystać z jego interfejsu w przeglądarkach internetowych. Na takich listach są też popularne komunikatory, takie jak Whatsapp. Finansowe korporacje starają się w ten sposób ograniczać możliwość wycieku wrażliwych danych.

Citigroup i Goldman Sachs zrobiły dokładnie to samo co Bank of America. Deutsche Bank natomiast całkowicie zakazał stosowania rozwiązań umożliwiających komunikację z czatem GPT.

Media amerykańskie analizują temat i podkreślają, że to nie pierwszy raz, kiedy narzędzie o takich możliwościach stwarza potencjalne zagrożenie dla finansistów. To, co wyróżnia czat GPT to jednak jego zaawansowanie. Powszechnie uważa się, że rozwiązanie jest wysoce bardziej represywne i precyzyjne niż jego poprzednicy.

Amazon ostrzega pracowników przed przekazywaniem informacji poufnych.

Banki nie są pierwszymi, którzy sięgają po ograniczenie w dostępności do narzędzia. W Stanach Zjednoczonych szkoły i uniwersytety różnie zareagowały na to oprogramowanie kilka tygodni temu. Część zdecydowała się zakazać używania czata GPT studentom. Tak stało się np. w Los Angeles, czy Seattle. Z firm prywatnych, Amazon ostrzegł pracowników, aby nie próbowali podawać kodu cyfrowych rozwiązań giganta e-commerce w komunikacji z czatem GPT i aby powstrzymali się od przekazywania mu informacji poufnych.

Odpowiedzialna za program firma OpenAI na razie nie ustosunkowała się do sytuacji na Wall Street.